"حول الإمارات للمفروشات المنزلية"تطلق مجموعة الخريف بعروض لا تقاوم

أطلقت "حول الإمارات للمفروشات المنزلية"، العلامة الرائدة للمفروشات و الديكور المنزلي في المنطقة مجموعة الخريف الجديدة كلياً مترافقة مع عروض هي الأكبر لهذا العام ، وذلك إستمراراً لنهجها القائم على تقديم أكبر قيمة لعملائها و تقديراً لولائهم الدائم لها .

يمكن للمتسوقين الإستمتاع بخصومات تصل الى 70 % ومبادرة (تسوق الآن وأدفع لاحقاً) تقسيط بدون فائدة على مجموعة واسعة من المفروشات بتصاميم متنوعة تناسب كل الأذواق مثل الريفية ، الفيكتورية، الربيعية، الكلاسيكية والحديثة. ومن أجل جعل تجربة التسوق أكثر سهولة و متعة ، فقد تم إعداد الترتيب الملائم لمجموعات غرف النوم بشكل منظم يكون فيه الإختيار مريح و سهل للجميع .

مجموعة الخريف هذا العام مستوحاة من ألوان الخريف ، مختارة من العناصر الطبيعية. أضف وسادة على الأريكة، أو طاولة قهوة أنيقة تغير تصميم غرفة الجلوس، في "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" نؤمن انك وبإضافات بسيطة تستطيع أن تصنع تغير كبير في ديكور منزلك ،أن كان اللون الأسود هو اللون المفضل لديك ، لدينا مجموعة مثالية لتختار منها. والعديد من لألوان.

وتشمل المنتجات التي تقدمها "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" مجموعة كبيرة من المفروشات و الإكسسوارات بتصاميم تقليدية وكلاسيكية وريفية وغيرها و التي يتم اختيارها لتناسب احتياجات أذواق مختلف العملاء . و تقوم "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" بإستيراد منتجاتها من دول مثل تركيا ، ومصر ، والولايات المتحدة الأمريكية ، وفيتنام ، وتايوان ، وماليزيا ، والصين ،إيطاليا، ألمانيا والهند ، لتقدم منتجات ذات أفضل جودة من جميع أنحاء العالم في المنطقة.

و بهذه المناسبة المباركة تقدم "حول الإمارات للمفروشات المنزلية"، العلامة الرائدة للمفروشات و الديكور المنزلي في المنطقة ، مجموعة مختارة من المنتجات تشمل مستلزمات و أدوات المائدة مثل الأطباق والشوك والملاعق و قطع من الإكسسوارات والتحف المنزلية التي ستضيف لمسات من الأناقة و الفخامة على ديكور منزلك أثناء لقائك مع عائلتك و أصدقائك .

وتشمل المنتجات التي تقدمها "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" مجموعة كبيرة من المفروشات و الإكسسوارات بتصاميم تقليدية وكلاسيكية وريفية وغيرها و التي يتم اختيارها لتناسب احتياجات أذواق مختلف العملاء . و تقوم "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" بإستيراد منتجاتها من دول مثل تركيا ، ومصر ، والولايات المتحدة الأمريكية ، وفيتنام ، وتايوان ، وماليزيا ، والصين ،إيطاليا، ألمانيا والهند ، لتقدم منتجات ذات أفضل جودة من جميع أنحاء العالم في المنطقة.

و تهدف " حول الإمارات للمفروشات المنزلية " ، من خلال مجموعة الخريف أن تتيح لعملائها تغيير أثاث منزلهم أو حتى بعض الاكسسوارات المنزلية خلال العيد بشكل مريح و سهل دون تكبد أي عناء ، حيث يمكنهم العثورعلى غرف أحلامهم ضمن مجموعة واسعة من الخيارات و بأسعار منافسة تلبي متطلباتهم سواء من غرف النوم العادية إلى الغرف الفاخرة .

تتوفر مجموعة الخريف في مختلف صالات عرض "حول الإمارات للمفروشات المنزلية". كما يمكنكم زيارة المتجر الإلكتروني والتطبيق الذكي لكل من يشاء الاستفادة من العروض المميزة ومفاجآت التسوق. التطبيق الذكي من "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" متوفر للأجهزة بنظام "أندرويد" ونظام "آبل" عبر IOS ومتجر "غوغل بلاي".

تفضل بزيارة صالات عرض "حول الإمارات للمفروشات المنزلية"، أو موقعها الإلكتروني لتجد كل ما يناسب منزلك ويسعد أسرتك هذا الخريف المبارك أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.panemirates.com

للمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بالرقم المجاني 800726

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"حول الإمارات للمفروشات المنزلية"

"حول الإمارات للمفروشات المنزلية"، الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، والوجهة الأكثر تفضيلاً للأثاث المنزلي، تستمر في ابتكار المنتجات وعروض الخدمة، كما تواصل تأكيد أنها توأم معاني السهولة والأسلوب المعاصر والراحة، في ما خص أفكار الديكورات المنزلية، منذ 26 عاماً. حالياً، تمتلك "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" 19 صالة عرض على امتداد دول مجلس التعاون الخليجي، مع خطط مستقبلية للتوسع وأفتتاح 5 صالات عرض إضافية في هذا العام.

وتفخر "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" بقدرتها على تقديم تشكيلاتها الجديدة بصورةٍ متواصلة، تجمع بكفاءة بين المروحة الواسعة من الأسعار والتنويع الغني في التصاميم.

عندما تحتاج قريباً إلى إعادة ترتيب ديكور بيتك، أو حين تجذب نظرك واحدة من قطع تشكيلاتنا، فقط قم بالتوجه إلى فريق الخبراء لدى "حول الإمارات للمفروشات المنزلية"، ليزودوك، من خلال خبرتهم، بكل ما تريد معرفته. مع وعد "حول الإمارات للمفروشات المنزلية"، كن على ثقةٍ كاملة بأنك تحصل على القيمة الحقيقية لما تشتريه.

تقع صالات عرض "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" في المواقع التالية":

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي، البرشا، شارع أم سقيم

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي، مزهر, شارع الخرطوم, بجانب محطة أينوك

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي فستيفال سيتي، طابق الميزانين

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي، المدينة مول، القصيص، الطابق الثاني

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": أبوظبي، طريق المطار القديم، زاوية شارع الفلاح، مقابل بنك دبي الإمارات الوطني

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": أبوظبي، الشهامة، "ديرفيلد مول"، الطابق الثالث

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": أبوظبي، "مول المركز التجاري العالمي"، الطابق الأول

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": ‏الشارقة، صالة العرض في الوحدة، خلف صالة عرض تويوتا

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": العين، منطقة المعترض، دوار الجبل

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": ‏راس الخيمة، الحمرا مول، الطابق الأول

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": ‏الفجيرة، شارع محمد بن مطر

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": السعودية، الرياض، مخرج الجزيرة، سوق شرق، المخرج 17

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": سلطنة عُمان، مسقط، منطقة الخوير، زاخر مول

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": سلطنة عُمان، مسقط، الحيل الشمالي- طريق الخدمات

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": سلطنة عُمان، صلالة

الفروع المعلنة في خطة التوسع

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي ، مركز برجمان

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": أبوظبي ، كابيتال مول ، المصفح ، أبوظبي

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي ، سيتي لاند

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي فستيفال سيتي

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي فستيفال بلازا