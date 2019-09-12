كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تطبيق جديد في الإمارات لمساعدة فاقدي البصر

يعد تطبيق الجوّال الذي يمكنه مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية على التنقل من بين المشاريع الفائزة في برنامج الحاضنة الاجتماعي في أبوظبي.

وأعلنت هيئة معاً للمساهمة الاجتماعية يوم الأربعاء عن الفرق العشرة الفائزة في الدورة الأولى من برنامج معاً الحاضنة الاجتماعي، والذي يهدف إلى دعم أصحاب الهمم.

وقام بتطوير التطبيق اثنان من المواطنين الهنود – ناندوجيت براتاب وفيساك جي سي، ويستخدم المشروع الذي يطلق عليه Ioptyc من Nexart مستشعرات عن بعد وتكنولوجيا التعرف البصري لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية.

وقال براتاب لصحيفة خليج تايمز: “يستخدم Ioptyc قوة Google Tensorflow Lite للتعرف البصري على الأشياء أمام المستخدم، والذي قد يكون من ضعاف البصر”.

وأوضح أنه بمجرد اكتشاف الكائن الموجود أمام الشخص، يرسل التطبيق تنبيهًا ويعلن اسم الكائن عبر سماعة المستخدم، بمساعدة حزمة اللغات من Google. والقفاز، من ناحية أخرى، يخطر المستخدم من خلال الاهتزازات من الجرس.

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وأضاف براتاب: “أجهزة استشعار القفازات قادرة على اكتشاف الأجسام على بعد مترين، وتختلف شدة الاهتزازات تبعًا لمدى بُعد الكائن عن المستخدم”.

وكواحد من الفائزين في البرنامج، سيحصل المطوران على 200000 درهم، بالإضافة إلى التدريب والإرشاد وتطوير الأعمال.

واكتسبت جميع الفرق الفائزة الفرصة لاختبار أفكارها الاجتماعية الناشئة ومعرفة المزيد عن السوق. ولمدة 16 أسبوعًا تبدأ من هذا الشهر، تم إعداد سلسلة من ورش العمل والدورات مع الموجهين لدعمهم في تحويل أفكارهم إلى منتجات وخدمات حقيقية.