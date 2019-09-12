كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن نساء في الإمارات يحكن أكبر بطانية بالعالم

يخطط مجتمع الحياكة في دولة الإمارات لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بحياكة أكبر بطانية في العالم مع أكبر عدد من أيقونات القلوب.

وسيتم جمع أكثر من 3200 بطانية يبلغ طولها على الأقل متر واحد، محبوكة من قِبل 500 امرأة تنتمي إلى 27 جنسية، في حدث يجري في نهاية هذا الأسبوع لإنشاء بطانية تبلغ مساحتها 3،150 متر مربع مع 5،279 أيقونة للقلوب.

وسيتم عرض البطانية العملاقة في مناسبة خاصة بمدينة دبي الرياضية في 13 سبتمبر. وسيتم تفكيكها لاحقًا وإرسالها إلى دور الأيتام في جميع أنحاء العالم.

المرأة التي أطلقت هذه المبادرة هي كانيكا كابور، كبيرة موظفي العمليات السابقين في بنك دولي. وتخلت عن وظيفتها لتكريس وقتها لأسباب إنسانية.

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وفي حديث لصحيفة غلف نيوز قالت كابور: “لقد استلهمت مبادرة Nelson Mandela Blanket لإنشاء أكبر بطانية وصورة عالمية في عام 2017. وقررنا أن نفعل الشيء نفسه في أبريل من العام الماضي وساعدتني صديقة من جنوب إفريقيا وهي مقيمة سابقة في دبي، وسرعان ما تحولت إلى مبادرة ضخمة مع ارتباط المزيد من النساء بها “.

وفي غضون عام واحد من إطلاق المبادرة، انضمت إليها العديد من النساء من جميع أنحاء المملكة المتحدة وكندا وفلبين ونيبال والهند وباكستان وموريشيوس والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا ودول أخرى.

وأضافت كابور “أعتقد أننا جميعًا نقوم بالتبرع للجمعيات الخيرية. لكن هذا المشروع مختلف لأن الحياكة في حد ذاتها هي طريقة فريدة للنساء للتخلص من التوتر والترابط معًا. وفي نفس الوقت نتعاطف مع الأطفال الفقراء حتى يتمكنوا من الشعور بالدفء. أردناهم أن يعرفوا أن هناك من يهتم بهم حقًا. تدوم البطانيات المحبوكة يدويًا على مدى أجيال وهي أكثر استدامة “.