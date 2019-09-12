كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تقود دبي قطاع بناء الفنادق في المنطقة؟

وصل قطاع بناء الفنادق في الشرق الأوسط إلى “أعلى مستوى له على الإطلاق” وفقًا لـ Lodging Econometrics، التي وجدت أن خط أنابيب مشاريع إنشاء الفنادق في الشرق الأوسط يبلغ 640 مشروعًا / 181،890 غرفة، وتضم الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر غالبية المشاريع الفندقية في الشرق الأوسط – تتركز 27% منها في دبي وحدها.

ووفقًا لشركة الأبحاث، هناك 345 مشروعًا / 111،257 غرفة قيد الإنشاء حاليًا في المنطقة، مع 160 مشروعًا / 39،373 غرفة سيبدأ بناؤها خلال الـ 12 شهرًا القادمة.

هناك الآن 135 مشروعًا / 31،260 غرفة في مرحلة التخطيط، وتم افتتاح 42 فندق / 10،793 غرفة في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2019، مع 59 فندق / 12،418 غرفة من المقرر افتتاحها في نهاية عام 2019.

ومن المتوقع أن يصل عدد الفنادق التي سيتم افتتاحها إلى 124 فندقًا جديدًا / 37،233 غرفة في عام 2020، وإلى 139 فندقًا جديدًا مع 38،270 غرفة في عام 2021.

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وتشكل دولة الإمارات الجزء الأكبر من خط أنابيب بناء الفنادق في الشرق الأوسط الذي يضم 219 مشروعًا / 61،781 غرفة، تليها المملكة العربية السعودية (217 مشروعًا / 73،647 غرفة) ومصر (63 مشروعًا / 15،353 غرفة).

وتشكل دبي، التي تضم 173 مشروعًا / 50832 غرفة 27% من خط أنابيب بناء الفنادق في الشرق الأوسط.

وتشمل الإمارات الأخرى البارزة في مجال بناء الفنادق في الوقت الحالي أبوظبي (16 مشروعًا / 3،938 غرفة) ورأس الخيمة (14 مشروعًا / 4،294 غرفة) والشارقة (14 مشروعًا / 2،330 غرفة)، بحسب موقع constructionweekonline.