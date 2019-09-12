كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كم يكسب الطيارون في الإمارات مقارنة ببريطانيا؟

يمكن للطيارين كسب ما يصل إلى 126 في المائة من خلال الانتقال من المملكة المتحدة إلى الإمارات، بينما يحصل الطهاة على أكبر زيادة من خلال الانتقال إلى المملكة العربية السعودية، وفقًا لنتائج دراسة عالمية جديدة أجرتها شركة First Move International للنقل الدولي.

ووجدت الدراسة أن الطيارين يحصلون على متوسط ​​60،052 جنيه إسترليني (74،240 دولار) في المملكة المتحدة، في حين أن نظرائهم في الإمارات يحصلون على ما معدله 136،314.70 جنيه إسترليني، بفارق 126.99 بالمائة.

وقال متحدث باسم الدراسة “إذا كنت طيارًا أو طبيبًا أو طاهيًا في المملكة المتحدة، فإن الانتقال إلى الشرق الأوسط يمكن أن يحسن حقًا راتبك”.

وأضاف: “الإمارات هي الدولة العشرة الأكثر ربحًا بشكل عام، حيث بلغ متوسط ​​الراتب الإجمالي 44،897 جنيه إسترليني، مقارنة بـ 31،947 جنيهًا إسترلينيًا للسعوديين”.



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وفي الإمارات، كان الأطباء والمحامون من بين أكثر الموظفين التي يستفيدون من الانتقال من بريطانيا إلى الإمارات، مع زيادة محتملة بنسبة 86.38 في المائة و 69.58 في المائة على التوالي.

وفي المملكة العربية السعودية، كان الطهاة هم الأكثر استفادة، مع زيادة محتملة قدرها 80.98 في المائة، يليهم عمال النظافة والتجميل، مع وجود اختلافات بين 59 في المائة و 26.16 في المائة على التوالي، بحسب أريبيان بيزنس.

وبشكل عام، كانت أكبر الزيادات على مستوى العالم بالنسبة للمساحين الذين انتقلوا إلى نيوزيلندا بفارق كبير بلغ 1187.42 في المائة، يليهم الطيارون الذين انتقلوا إلى الصين (327.64 في المائة) والأطباء الذين توجهوا إلى الولايات المتحدة (231.47 في المائة).

وفي عام 2017، تم الكشف عن أن الطيارين في طيران الإمارات على طائرات A380 و B777 يحصلون على راتب شهري إجمالي معفى من الضرائب يبلغ 16،013 دولار (58،770 درهم). ويشمل ذلك 11،633 دولار (42،695 درهم) شهريًا للراتب الأساسي بالإضافة إلى متوسط ​​أجور الطيران، و 4،380 دولار (16،075 درهم) بدل سكن شهريًا أو سكن مقدم من الشركة.







