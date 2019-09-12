«جائزة أبوظبي» تعرف بآلية العمل وطرق الترشيح

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي سلسلة من الجلسات في مجالس أبوظبي، وذلك بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، والتي تشمل مدينة العين ومنطقة الظفرة وأبوظبي، وذلك ضمن إطار جهودها الرامية إلى تشجيع مختلف فئات المجتمع على ترشيح أشخاص قاموا بأعمال خيّرة وإسهامات إيجابية عادت بالنفع على إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام.

وتنظم جائزة أبوظبي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهي مبادرة حكومية تكرّم الذين أسهموا بأعمالهم الخيّرة في خدمة المجتمع، وقدموا أعمالاً وخدمات جليلة للإمارة و الدولة، وتعتبر الجائزة أعلى وسام مدني في أبوظبي، وتحتفي بروح الإيثار والبذل والعطاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تكرم جهود الأفراد الذين يعملون بصمت وعزيمة، ويشكلون مصدر إلهام للآخرين للقيام بأعمال نافعة تخدم المجتمع، وتساهم في رفعة ونهضة الدولة.

عقدت أولى هذه الجلسات في مجلس منازف بمدينة العين، حيث عرف أعضاء اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي لزوار المجلس نبذة عامة عن الجائزة، وآلية العمل المتبعة وطرق الترشيح المناسبة، كما تم خلال الجلسة التي عقدت في مجلس «منازف» عرض فيديو ملهم قصير حول الجائزة تم خلاله تسليط الضوء على عدد من الشخصيات التي تم تكريمها سابقاً.