رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون رئيس إندونيسيا بوفاة الرئيس الأسبق بحر الدين حبيبي

أبوظبي (وام) بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تعزية إلى فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس الجمهورية الإندونيسية وذلك في وفاة بحر الدين يوسف حبيبي الرئيس الأسبق لإندونيسيا. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في تغريدة على حساب سموه على «تويتر»: « ببالغ الحزن تلقيت نبأ وفاة الرئيس الإندونيسي الأسبق بحر الدين يوسف حبيبي، جمعتنا به صداقة تاريخية عميقة رسخت علاقات بلدينا الصديقين، وإذ نعرب عن مواساتنا للرئيس جوكو ويدودو وللشعب الإندونيسي ولعائلة الفقيد الكبير، ندعو الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان».

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