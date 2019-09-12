لا مخالفات على مركبات أبوظبي في حال المرور من «بوابات التعرفة» دون رصيد

أبوظبي (الاتحاد) أكد إبراهيم الحمودي المدير التنفيذي لقطاع النقل - في دائرة النقل أبوظبي في لقاء خاص مع «علوم الدار» في تلفزيون أبوظبي، أن المركبات المسجلة في أبوظبي لن يتم مخالفتها في حال عدم توافر رصيد كاف أثناء العبور لبوابات التعرفة المرورية في أبوظبي، فيما سيتم خصم المبالغ المستحقة أثناء المرور على البوابات عند تجديد ترخيص المركبات.

وأشار إلى أن المركبات المسجلة في إمارة أبوظبي والبالغ عددها مليون و20 ألف مركبة ستكون مسجلة تلقائياً في نظام التعرفة المرورية التي ستطبق في 15/10/2019 وسيصل ملاك المركبات رسائل نصية برقم سري لتفعيل المحفظة الإلكترونية الخاصة بنظام التعرفة لإيداع الرصيد الخاص بالمرور، فيما سيتوجب على أصحاب المركبات المسجلة خارج الإمارة أو القادمين من الخارج مستخدمين مركباتهم الخاصة التسجيل في النظام حسب المتبع عبر الموقع الإلكتروني.

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