خبراء وإعلاميون ينقلون خبراتهم للمشاركين في برنامج القيادات الإعلامية

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الإعلامية منى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول في صحيفة البيان، أن العمل الميداني هو من الركائز الأساسية لأي إعلامي، حيث يسهم في إثراء معرفته بالقضايا التي تشغل أفراد مجتمعه، كما أنها تكسبه النزاهة والمصداقية في نقل الأحداث بصورة واقعية، كما استعرضت التغيرات التي طرأت على قطاع الإعلام مع تطور التقنيات.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة في نسخته الثالثة، والذي يواصل فعالياته في أبوظبي، حيث شهد اليوم الحادي عشر من البرنامج مجموعة من الجلسات وورش العمل الهادفة إلى صقل مهارات أفضل جيل من الإعلاميين الشباب في العالم العربي. وأضافت بوسمرة:« يعيش قطاع الإعلام في الوقت الراهن الكثير من التحديات التي تلقي بظلالها على الكثير من المؤسسات الإعلامية في شتى أنحاء العالم، وللتعامل بكفاءة مع هذه المتغيرات لا بد من مواكبة التطور وتنوع المنصات وتقديم محتوى يتناسب مع اهتمامات جميع الفئات».

وأشارت إلى أن الإعلام يتغير في كل لحظة، ولذلك على وسائل الإعلام أن تكون قادرة على معرفة الاتجاهات الحديثة والتغلب على جميع التحديات، فعلى سبيل المثال يتعين على الصحف الورقية التركيز على الشؤون المحلية، وتنويع ما تقدمه من محتوى، لافتة إلى أن الكثير من الصحف في عالمنا العربي نجحت في مواكبة هذه المتغيرات من خلال تطوير مواقع إلكترونية هي الأكبر، كما أنها استطاعت تعزيز حضورها على مواقع تواصل اجتماعي تفاعلية تقدم محتوى ذا جودة عالية يلبي اهتمامات جميع الفئات.

كما شهد اليوم الحادي عشر من البرنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة ورشتي عمل حول «التفكير التصميمي»، وأخرى قدمتها شركة «أم بي فيجين»، ركزت على تنمية القدرات والفنية والطاقات الإبداعية للمشاركين، من خلال اطلاعهم على الأدوات التي تساعدهم على تصميم محتوى عالي الجودة يستقطب شريحة واسعة من الجمهور والمتابعين من مختلف فئات المجتمع.

وينظم مركز الشباب العربي هذا البرنامج بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الإعلامية الرائدة.