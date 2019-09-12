لوتاه: رعاية القيادة للشباب تكفل مستقبلاً أفضل لهم

دبي (الاتحاد)

نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب جلسة توجيهية جديدة ضمن برنامج «100 موجّه» استضافت من خلالها عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، في المحاضرة التفاعلية الثالثة عشرة تحت عنوان «الحياة شغف» أمس الأول التي تم تنظيمها في كليات التقنية العليا بدبي -الطلاب، والتي تحدث خلالها عن أبرز مقومات النجاح التي يجب على الشباب الإماراتي التحلي بها ليكون قائداً فاعلاً في خدمة وطنه وبناء مستقبله المشرق، بمشاركة معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، وسعيد النظري المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، ونخبة من الطاقم الأكاديمي والإداري بالإضافة لطلاب الجامعة.

وذكر عبدالله لوتاه أن رعاية قيادتنا الرشيدة للشباب انعكست في جميع مجالات الحياة، وتم ترجمتها في تشريعات وقوانين تكفل للشباب المستقبل الأفضل، والتي تم ترجمتها في ثقة الدولة في أبنائها وشبابها والأجيال القادمة للحفاظ على مكتسباتها ومواصلة إنجازاتها.

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي: إن الجلسة التوجيهية مع عبد الله ناصر لوتاه، حملت الكثير من الحكم والفوائد المهمة للشباب، وتضمنت الكثير من أسرار النجاح في الحياة الإدارية، حيث إن لوتاه خير من يوجه الشباب لما يحمله من خبرة واسعة في مجال العمل الحكومي، وتطبيق أسلوب فريد في الإدارة مبني على الثقة والاحترام، والذي انعكس من خلال تشجيع وتحفيز فريق عمله وقيادتهم بشكل متميز.