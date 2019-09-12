محمد بن راشد: زايد بنى الدولة من الميدان وفيه سنكمل المسيرة

أبوظبي (الاتحاد)

جدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله » تأكيده بأن مكان المسؤولين والوزراء والقادة هو الميدان، منوهاً إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، بنى الدولة من الميدان، عاقداً سموه العزم على استكمال المسيرة في الميدان أيضاً. وفي تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، دون سموه قوله: «بناها زايد من الميدان.. وفي الميدان سنكمل المسيرة». وأرفق سموه « فيديو» تضمن جولات ميدانية للمغفور له الشيخ زايد مع عدد من المسؤولين في مرحلة تأسيس الدولة، حيث أكد الراحل الكبير أن الوزراء والمسؤولين يجب أن يتابعوا مشاريعهم في الميدان، موضحاً أنه ليس شرطاً تقييدهم بنظام الحضور والانصراف، منوهاً إلى أن الإنجاز يحتاج إلى جهد ومتابعة دائمة. وتضمن الفيديو في نهايته جزءاً من «رسالة الموسم الجديد» التي وجهها، مؤخراً، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تضمن «أن مكان المسؤولين والوزراء والقادة هو الميدان، نريد أن نراهم هناك بين الطلاب والمعلمين، أو في السوق بين التجار والمستثمرين، نريد أن نسمع بهم بين المزارعين، وعند مرافئ الصيادين، مع الأرامل والأمهات وعند كبار المواطنين، عند المرضى، وفي المستشفيات وبين الأطباء والعاملين».