حاكم الشارقة يوجّه بتوفير مياه زلال لـ 251 مدرسة وحضانة وإنشاء مرعى العوينات

الشارقة (الاتحاد)

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة هيئة كهرباء ومياه الشارقة بتوفير مياه «زلال» المعبأة النقية لجميع المدارس الخاصة في إمارة الشارقة مجاناً وعددها أكثر من 116 مدرسة، ويدرس بها 200 ألف طالب وطالبة، و135 حضانة يدرس بها 6500 طفل وطفلة.

وثمن الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة مكرمات صاحب السمو حاكم الشارقة المتواصلة التي تهدف لتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة لكل فئات المجتمع، واهتمام سموه الخاص بأبنائنا الطلاب والطالبات، وحرص سموه الدائم على صحة وسلامة أبنائنا وتوفير بيئة تعليمية مثالية.

وأوضح أن مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى التي وجه خلالها سموه العام الماضي هيئة كهرباء ومياه الشارقة بتزويد 114 مدرسة حكومية و27 حضانة بمياه الشرب المعبأة النقية من مصنع زلال مع بداية العام الدراسي الجديد، ووضعت الهيئة خطة لتوصيل المياه للمدارس، وتم تنفيذها بنجاح على مدار العام الماضي، ما ساهم في توفير بيئة عمل صحية ومثالية للطلاب والطالبات.

وأكد أن الهيئة ستبدأ على الفور في تنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وتوفير المياه وأسطول سيارات لتوصيلها إلى المدارس الخاصة والحضانات، بالتنسيق والتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

وأكد أن منتجات مصنع مياه زلال من أفضل منتجات المياه المعبأة في منطقة الشرق الأوسط وتتطابق مع أحدث مواصفات ومعايير صناعة المياه العالمية، وأنها تخضع لعملية تطوير متواصل ويعتمد مصنع مياه زلال في منتجاته على معالجة المياه الجوفية الطبيعية وتنقيتها. وأشار إلى أن المصنع حصل على شهادة الجودة العالمية ايزو 9001/‏‏‏‏‏2000، بالإضافة إلى شهادة تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة هاسب (HACCP)، كما حصل المصنع على علامة الجودة الإماراتية، والتي تصدرها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، واستطاعت منتجاته أن تكسب ثقة الجماهير وإقبالهم عليها.

كما وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دائرة الأشغال العامة بالبدء بتنفيذ مشروع مرعى العوينات، والذي يخدم مجتمع مدينة خورفكان وأهالي المنطقة، ويهدف إلى تنظيم وتوحيد بيئة الرعي، وكذلك تنمية الثروة الزراعية والحيوانية، ويقع مرعى العوينات في جبل العوينات التابع لمدينة خورفكان خلف أكاديمية العلوم البحرية، ويمتد على مساحة 1.9 مليون قدم مربع، ويقع على سفح جبلي، وسيسهم في تنظيم عملية الرعي والعناية بالمواشي وحمايتها وعملية تنظيم دخولها وخروجها، واستغلال مساحة المنطقة لرعايتها، وذلك حسب ما أعلن عنه المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة في برنامج الخط المباشر عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

وأشار رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة إلى أن الدائرة تقوم بإنشاء مرعى سهيلة في المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة ليكون نموذجاً للمراعي الأخرى المزمع إنشاؤها في الإمارة. وذلك تنفيذاً لرؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، بتنظيم عملية الرعي والاهتمام بالثروة الزراعية والحيوانية واستغلال تربية المواشي بطريقة سليمة، وانتهت الدائرة من إنشاء الأسوار الشبكية المحطية بمرعى سهيلة، والتي يبلغ طولها أكثر من 15 ألف متر، فيما يبلغ ارتفاعها 2.5 متر. كما أن العمل جارٍ على العزب والمباني الإدارية، وتم تخصيص 80 عزبة داخل المرعى لمصلحة مربي الماشية، موزعة بالتساوي بين منطقتي زبيدة وسهيلة أحدهما يقع في شرق المرعى والآخر في غربه، والثالث المزمع إنشاؤه في المنطقة الرئيسة لخدمة أهالي السويح جاء بناء على توجيه صاحب السمو حاكم الشارقة ليصبح مجموع العزب 120 عزبة.