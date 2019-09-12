ولي عهد عجمان يستقبل سفير جنوب أفريقيا والقنصل الكوري

عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان -في ديوان الحاكم أمس- سعد كاتشاليا سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه، رافقه سيلين مودلي القنصل العام في دبي.

وبحث سموه والسفير خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وسبل تطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

وأثنى سفير جنوب أفريقيا على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف الميادين، وحضر اللقاء، سالم سيف المطروشي نائب مدير ديوان الحاكم وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب ولي العهد ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة.

كما استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في ديوان الحاكم، أمس، جيون يونغ ووك قنصل عام كوريا الجنوبية الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بالقنصل العام الكوري، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل توطيدها.

إطلاق «كفاءات» للتوطين

أطلقت مؤسسة المواصلات العامة برنامج «كفاءات» للتوطين، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بتسريع التوطين في الجهات الحكومية. ويهدف البرنامج إلى استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل ضمن فريق عمل مؤسسة المواصلات العامة، كما يهدف إلى تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية الحالية في جميع التخصصات الإدارية والتخصصية. ومن جانبه، ثمن المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام المؤسسة توجيهات القيادة الرشيدة بشأن ملف التوطين، وأكد حرص المؤسسة على تمكين الكوادر الوطنية الشابة للعمل في الوظائف القيادية والإشرافية والتنفيذية. وأضاف: إن المؤسسة ستقوم خلال الفترة القادمة بتوقيع اتفاقيات تعاون مع الجامعات والكليات والمدارس الفنية، وذلك لغرض استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة.