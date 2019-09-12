البادي يشيد بتطبيق «السوار الإلكتروني» ومبادرة «نيابة بلا ورق»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور سلطان سعيد البادي وزير العدل على أهمية تقديم مستويات جديدة من التميز وسرعة الإنجاز للخدمات القانونية والقضائية التي تقدمها الوزارة عبر مرافقها في أنحاء الدولة، وتميز تلك الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين لتكون معبرة عن النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، وما وصلت إليه بيئة العمل المتميزة في ساحات القضاء والإدارات التابعة لوزارة العدل.

وكان معاليه قد تفقد أمس سير العمل في دار القضاء بالفجيرة ومحاكم ونيابات خورفكان، حيث التقى مع رؤساء المحاكم والقضاة وجمهور المتعاملين، واستمع خلال لقائه مع الموظفين والموظفات إلى مقترحاتهم ورؤيتهم لتطوير العمل، وزار عدداً من الإدارات والأقسام الخاصة بتقديم الخدمات للمتعاملين.

واطلع على التقنية الحديثة لنظام الرقابة الإلكترونية للسجناء «السوار الإلكتروني»، والذي تم استحداثه كإحدى الوسائل البديلة لعقوبة السجن بالتنسيق بين وزارة العدل والشرطة، في إطار استبدال العقوبات السالبة للحريات بوسائل أخرى تمثل نقلة نوعية في الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه، مشيداً معاليه بالآثار الاجتماعية والنفسية للسوار الإلكتروني على السجين وأسرته والمجتمع.

كما أشاد معاليه خلال اطلاعه على منظومة العمل بمبادرة نيابة بلا ورق، بالاستغناء على الأوراق العادية في الدعاوى الجزائية، والتحول الكامل بمشروع نيابة بلا ورق في نيابة الفجيرة والنيابات الجزئية والتخصصية التابعة لها، تحقيقاً لرؤية الحكومة الرشيدة الهادفة إلى إسعاد المتعاملين، والوصول إلى بيئة نظيفة ومستدامة، عبر تقليل استخدام الأوراق والاعتماد على السجلات الإلكترونية فقط، والإسهام في تسريع إنجاز القضايا وتقليل التكاليف.

إطلاق جائزة «وزير العدل للتميز»

أطلق معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل «جائزة وزير العدل للتميز» في نسختها المحدثة، والتي تعد إحدى الوسائل المعززة للتنافس الإيجابي الداخلي في الوزارة، وتركز الجائزة على تمكين التميز كممارسة وسلوك تنظيمي لدى مختلف قطاعات الوزارة والافراد فيها، وتساهم في نشر الوعي بثقافة التميز وتطوير القدرات بما يحفز الإبداع والابتكار.