محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، أهمية تكثيف الجهود والعمل المتواصل، امتثالاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بهدف الارتقاء بجودة الأداء وتطوير الخدمات الحكومية للمواطنين في مؤسسات الإمارة.

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه أمس في مكتبه بالديوان الأميري في aالفجيرة، الاجتماع الدوري الثاني لمؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق خلال العام 2019، بحضور معالي سعيد محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة نائب رئيس المؤسسة، والمهندس خميس النون مدير عام المؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة -خلال الاجتماع- على إنجازات المؤسسة منذ بداية العام وحتى الربع الثالث، كما استمع إلى شرح الخطط التنفيذية لمشاريع المؤسسة ومبادراتها القائمة وسير العمل فيها ومتطلبات إنجازها في عدد من مناطق إمارة الفجيرة، كما اطلع على المبادرات والفعاليات وتقاريرها الدورية في المجالس المجتمعية. وشدد سموه على ضرورة متابعة مراحل العمل، والوقوف على متطلبات التنفيذ وسرعة الإنجاز واحتياجات المناطق، مؤكداً حرص صاحب السمو حاكم الفجيرة على المتابعة الدائمة للمشاريع والمبادرات المجتمعية وتقديم الدعم المستمر لإنجازها والإفادة منها، وحضر الاجتماع سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.