رئيسة إستونيا تزور «اللوفر أبوظبي»

أبوظبي (وام) زارت فخامة كيرستي كاليولايد رئيسة جمهورية إستونيا، أمس، متحف اللوفر أبوظبي، وتجولت في قاعات عرض المتحف التي تروي قصة الإنسانية منذ فترة ما قبل التاريخ، وصولاً إلى عصرنا الحالي.

ورافق فخامة كيرستي كاليولايد في جولتها مانويل راباتيه مدير متحف اللوفر أبوظبي، إلى جانب عدد من المعنيين، واستمعت فخامتها أثناء جولتها إلى شرح مفصل عن أهم القطع الفنية المعروضة في المتحف التي تسلط الضوء على أوجه الشبه بين مختلف الحضارات والثقافات، كما اطّلعت على أسرار الهندسة المعمارية الاستثنائية للمتحف.

يذكر أن متحف اللوفر أبوظبي يحتفي بالإبداع العالمي للبشرية، وهو يركز من خلال منهجية استحواذ الأعمال وتنظيم المعارض على إنشاء حوار بين الثقافات.

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