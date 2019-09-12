الإمارات تشارك في «اليوم العالمي للملاحة البحرية»

أبوظبي (الاتحاد) تستعد «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية» للمشاركة في «فعاليات اليوم العالمي للملاحة البحرية»، الذي سيقام في لندن تحت شعار «تمكين المرأة في المجتمع البحري» في 26 سبتمبر الجاري.

ويتمحور الحدث هذا العام حول تعزيز مستوى الوعي بأهمية المساواة بين الجنسين في القطاع البحري، وخلق بيئة محفزة للمرأة تعزز مشاركتها في الوظائف البحرية، سواء في الإدارات البحرية والموانئ أو معاهد التدريب البحري، وذلك انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: نحرص في الهيئة على تعزيز المساواة بين الجنسين والحد من الفجوة بين الموظفين والموظفات في المجالات الملاحية البحرية كافة، حيث نعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تطوير قطاع بحري يسهم في دعم مسيرة التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني، إذ حققت دولة الإمارات إنجازات نوعية في سبيل تعزيز كفاءة وشمولية واستدامة القطاع البحري وسلامته بشكل عام، ويسعدنا هذا العام المشاركة في هذا الحدث العالمي للتأكيد على ضرورة دعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات البحرية وتزويدها بالخبرات اللازمة، بما يمكنها من المساعدة على تعزيز الصناعة البحرية، وتحفيز التنمية الاقتصادية بشكل عام.

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