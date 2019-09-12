هزاع بن زايد: مبادرات سوق أبوظبي العالمي تسهم في تنويع الاقتصاد والابتكار

أبوظبي (الاتحاد) قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في تغريدة على حساب سموه على «تويتر»: «اطلعنا على مستجدات الأعمال بسوق أبوظبي العالمي وأطرها التنظيمية وبادراتها الرقمية التي من شأنها رفع مستوى الخدمات وإحداث نقلة نوعية تسهل عمل الشركات وتدعم في الوقت نفسه المشاريع الناشئة خصوصاً مبادرات الشباب بما يسهم في تنويع الاقتصاد والابتكار في مجال الأعمال».

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