«إحصاء الشارقة» تنجز مسح الباحثين عن عمل

الشارقة (الاتحاد)

أنهت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة المسح الخاص بالباحثين عن عمل، المسجلين في دائرة الموارد البشرية من مواطني الإمارة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

واستهدف المسح، الذي استمر خلال الفترة بين 5 و10 سبتمبر الجاري، 12806 باحثين عن عمل، وذلك من خلال طريقتين: الأولى عبر إرسال رسالة نصية تحمل رابط الاستبيان لجميع الباحثين عن عمل المسجلين في دائرة الموارد البشرية من مواطني الإمارة، والثانية عبر تواصل مركز الاتصال في الدائرة مع الباحثين عن عمل الذين لم تصلهم الرسالة النصية لأي سبب كان.

وثمن الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، الاستجابة السريعة والفورية من الجمهور المستهدف لتوجيهات حاكم الشارقة وتفاعلهم الإيجابي مع فريق عمل الدائرة مما يشكل تلاحم المجتمع مع قيادته ومؤسساته، حيث بلغ عدد الاستبيانات المكتملة خلال أول يوم من إطلاق الاستبيان 10844 استبياناً ما يمثل 84 في المئة من إجمالي عدد الباحثين عن عمل المسجلين في دائرة الموارد البشرية حسب النتائج الأولية للمسح ، وهو ما يعكس وعي أفراد مجتمع الإمارة بأهمية الدراسات والمسوحات التي تنفذها الدائرة للارتقاء بالخدمات المقدمة.

وأوضح أن مركز الاتصال التابع للدائرة، يعمل على تدقيق البيانات واستيفاء كامل المعلومات مع أصحاب العلاقة، على أن ينجز هذا العمل خلال أسبوع من تاريخ انتهاء عملية المسح، كما يسعى مركز الاتصال إلى الوصول إلى الأفراد الذين لم يقوموا بتعبئة الاستبيان بشكل ذاتي وذلك لأي سبب من الأسباب التي منعت الباحث عن عمل من الاستجابة الذاتية أو لأي سبب تقني منع وصول الرسالة النصية لهم.