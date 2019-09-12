14 ألف زائر لموقع «إشراك الشباب» في مجالس الجهات الاتحادية

دبي (وام)

تواصل مبادرة إشراك الشباب في عضوية مجالس إدارات الجهات الاتحادية والتي أطلقتها حكومة الإمارات ممثلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء فعالياتها لتشجيع الشباب للتقديم على عضوية أكثر من 90 مجلس إدارة ولجنة اتحادية، في إطار ترجمة قرار مجلس الوزراء الخاص بتعزيز مشاركة الشباب الإماراتي في مجالس الهيئات والمؤسسات الحكومية، والهادف لتوصيل صوت الشباب وأفكارهم ومقترحاتهم وإشراكهم في تطوير العمل الحكومي.

وشهدت المبادرة تفاعلا إيجابيا لدى أوساط الشباب والمجتمع، من حيث التفاعل مع المنصات التعريفية في المراكز التجارية، والموقع الإلكتروني للمبادرة والذي حظي بزيارة أكثر من 14 ألف زائر لتقديم طلبات العضوية منذ الإعلان عن المبادرة، فيما يستمر تقديم الطلبات حتى 14 سبتمبر الجاري.

وأوضح محمد نقي، مدير إدارة التنفيذ والمتابعة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء «أنه تم تخصيص منصات تعريفية في عدد من المراكز التجارية في كل من إمارة أبوظبي ودبي لتعريف الشباب والمتقدمين حول شروط التقديم الواجب توافرها للمرشحين لاختيارهم ضمن تشكيل مجالس الإدارة واللجان الاتحادية».

وقد تم اعتماد فتح باب التقديم لعضوية مجالس الإدارات والتي تستمر لمدة أسبوعين من خلال منصة التقديم youth.uaecabinet.ae، وتضم المنصة الإلكترونية في الفترة الحالية قائمة ب 36 مجلس إدارة حكومي للتقديم ضمن عضويتها من جانب الشباب، وتستهدف أكثر من 90 مجلس إدارة ولجنة اتحادية خلال المرحلة المقبلة.

وستكون العضوية وفق الأطر والقوانين المنظمة لكل جهة اتحادية، وسيتم اعتماد قرارات العضوية ضمن مجلس الوزراء، وسيخضع الأعضاء بعد الاختيار والتعيين لبرنامج تدريبي مكثف في العمل الحكومي ليكونوا أعضاء فاعلين في المجالس، إلى جانب حصول الأعضاء على كافة الحوافز والامتيازات التي يحصل عليها الأعضاء الآخرون في مجالس الإدارة، فيما تم تحديد شاب واحد فقط في كل مجلس إدارة ولجنة ممن تنطبق عليهم الشروط.