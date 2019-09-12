الامارات | شرطة دبي توفّر سيارة لخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم في حتا

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي توفّر سيارة لخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم في حتا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شرع مركز شرطة حتا في دبي، بتشغيل مركبة «جولف» تعمل بالطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، لتكون في خدمة المتعاملين من كبار المواطنين وأصحاب الهمم، ونقلهم إلى قسم إسعاد المتعاملين، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي والمتمثل في «إسعاد المجتمع».
وقال مدير مركز شرطة حتا، العقيد مبارك الكتبي، إن هذه البادرة الإنسانية جاءت بناءً على توجيهات القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، في إطار الجهود المبذولة لإسعاد المجتمع الخارجي، وتوفير بيئة صديقة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، إلى جانب التحول نحو مستقبل آمن ذكي ومستدام.
وأضاف الكتبي أن شرطة دبي تحرص دائماً على تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق السعادة للمتعاملين، وإيجاد بيئة عمل إيجابية وسعيدة للجمهورين الداخلي والخارجي.
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