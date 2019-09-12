الامارات | حاكم الشارقة يوجِّه بتوفير مياه مجاناً لـ 251 مدرسة وحضانة خاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يوجِّه بتوفير مياه مجاناً لـ 251 مدرسة وحضانة خاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هيئة كهرباء ومياه الشارقة بتوفير مياه «زلال» للمدارس الخاصة في الإمارة مجاناً، وعددها 116 مدرسة يدرس فيها 200 ألف طالب وطالبة، و135 حضانة، تضم 6500 طفل وطفلة.

وأكد رئيس الهيئة، المهندس راشد الليم، أن الهيئة ستبدأ على الفور تنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وتوفير المياه، وأسطول سيارات لتوصيلها إلى المدارس الخاصة والحضانات، بالتنسيق والتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

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وكان سموه قد وجه الهيئة، العام الماضي، بتزويد 114 مدرسة حكومية و27 حضانة بمياه الشرب من مصنع زلال، مع بداية العام الدراسي، لافتاً إلى وضع خطة لتوصيل المياه إلى المدارس، وتنفيذها بنجاح، على مدار العام الماضي، ما أسهم في توفير بيئة صحية ومثالية للطلاب والطالبات.

من جانب آخر، أكد رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، علي بن شاهين السويدي، أن صاحب السمو حاكم الشارقة وجه بإنشاء «مرعى العوينات» في خورفكان، على مساحة مليون و800 ألف متر مربع.

وبين، خلال مداخلة له على برنامج البث المباشر، أن المرعى يقع خلف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وسيعمل على تنظيم عملية الرعي وتوفير الأعلاف وحماية المواشي، مشيراً إلى أن سموه وجّه، أيضاً، بإنشاء نادٍ للفروسية ومدينة رياضية في المنطقة، وإضافة 40 عزبة في مرعى سهيلة المشترك لتخدم أهالي منطقة السويح، علماً بأن المرعى يخدم، أيضاً، منطقتي سهيلة والزبيدة.