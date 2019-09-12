الامارات | محتال يستدرج النساء عاطفياً ويسلبهنَّ أموالهنَّ

شكرا لقرائتكم خبر عن محتال يستدرج النساء عاطفياً ويسلبهنَّ أموالهنَّ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت شرطة دبي محتالاً عربياً (29 عاماً)، كان يستدرج النساء عاطفياً ويسلبهن أموالهن، وكانت آخر ضحاياه مبرمجة من جنسيته، استولى منها على نحو 200 ألف درهم، بعد أن وعدها بالزواج ولف شباكه حولها منذ وصولها إلى الدولة، وعندما قررت التوقف عن دفع الأموال له، هددها بفضحها بصور شخصية حصل عليها من هاتفها.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم أوهم المجني عليها بأنه مهندس في شركة طيران، كما أنه احتال سابقاً على نساء عديدات في إمارات مختلفة، منهن امرأة برازيلية، بالأسلوب ذاته.

وذكرت المجني عليها، في تحقيقات النيابة، أنها دخلت الدولة في شهر أبريل من العام الماضي، وبعد فترة بسيطة نشرت إعلاناً تطلب فيها سكناً في دبي حتى تستطيع إحضار والديها، فتواصل معها المتهم وأخبرها بأنه قادر على مساعدتها، والتقاها في اليوم ذاته بأحد المطاعم في منطقة القرهود، ثم عرف منها جميع تفاصيل حياتها الشخصية، وأنها غير متزوجة أو مرتبطة وتعيش بمفردها.

وأضافت أنه بعد ساعتين طلب منها رقم هاتف والدها، وطلب يدها للزواج، بعد أن أوهمها أنه مهندس في شركة طيران، ولديه في رصيده 206 آلاف درهم، ثم التقاها مرة أخرى في مساء اليوم ذاته، وأوصلها إلى مقر سكنها، وأخبرها بأن هذا المكان غير مناسب لها باعتبارها تعيش بمفردها، وأقنعها بحجز شقة فندقية، وأخذ بطاقة هويتها لتنفيذ عملية الحجز، ومر عليها في اليوم التالي لتوصيلها إلى مقر عملها، لكنها اكتشفت أنها نسيت هاتفها في سيارته، فاتصلت به لإعادته لكنه أخبرها بضرورة استخراج رقم وهاتف جديدين، وماطلها ولم يُعد إليها الهاتف، مبرراً ذلك بأنه سيتزوجها ولا داعي للقلق.

وأشارت إلى أنها ظلت في الفندق ثلاثة أيام، سرق خلالها المتهم بطاقتها الائتمانية، ثم أقنعها بالسفر إلى بلادها وسيلحق بها لإتمام عملية الزواج، واشترى لها تذكرة سفر، وأدركت لاحقاً أنه دفع ثمنها من بطاقتها.

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وتابعت أن المتهم اتصل بها لاحقاً بعد سفرها، وأخبرها بأنه اضطر للسفر إلى الرياض لظروف عمله، وبدأ يصطنع الأعذار لاستنزافها مالياً، ثم أخبرها بأنه دهس شخصاً في السعودية، ويجب أن يدفع ثمن علاجه، وظلت تحول له دفعات متتالية حصلت عليها من والدها واقترضتها من أصدقائها، حتى بلغ إجمالي الأموال التي أخذها منها نحو 200 ألف درهم، ثم أخبرت والدتها التي بادرت باستدعاء والدها الذي يعيش في السعودية، وأبلغته بأن ابنتهما منهارة فطلب منها الأب عدم تحويل أي أموال إلى المتهم.

وأشارت إلى أن المتهم تواصل معها وطلب منها دفعة جديدة، لكنها أخبرته بأنها لن تستطيع تحويل أي مبالغ أخرى، لأنها صارت مدينة، فهددها بتشويه سمعتها بنشر صورها الشخصية من دون حجاب، فأخبرت والدها الذي طلب منها إبلاغ شرطة دبي.

وقال شاهد من شرطة دبي إن فريق عمل شكل لبحث البلاغ، وتبين أن هناك شخصاً يحجز شققاً فندقية بأسماء نساء، فتم إعداد كمين له والقبض عليه، وتأكد أنه المتهم ذاته، وعليه بلاغات كثيرة بالأسلوب الإجرامي ذاته، إذ احتال على نساء عديدات في دبي وإمارات أخرى، إذ يقنعهن بمساعدتهن في البحث عن عمل أو سكن، ثم يعدهن بالزواج مع أنه ليس لديه عمل في الدولة، وبعد استنزافهن بالحيلة يهددهن بأمور شخصية.

وأضاف أن المتهم أفاد في التحقيقات بأن المجني عليها تتهمه زوراً، وهي التي طلبت منه الزواج لكنه ماطلها، وتراجع عن الفكرة لأنه متزوج بامرأة تعيش في تركيا، كما أنه مقيم في البلاد بتأشيرة زيارة، ما يدل على أنه حضر إلى الدولة بهدف الاحتيال على النساء.

وأنكر المتهم سرقة البطاقة الائتمانية للمجني عليها، لكن التحقيقات والأدلة كشفت أنه كان يسحب من حسابها لدى بنك محلي في بلادها، كما ثبت أنه استخدم بطاقتها أثناء وجودها في بلادها، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنايات.