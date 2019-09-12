الامارات | ضبط عصابة للسرقة بالإكراه في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عصابة للسرقة بالإكراه في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت شرطة الشارقة عصابة مكونة من ستة أفراد من إحدى الدول الإفريقية، مارست عمليات السرقة بالإكراه والنشل في المناطق الصناعية وشارع الوحدة.

وأفادت القيادة العامة لشرطة الشارقة بأن تلك الجهود، التي نفذها رجال التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة، متوافقة مع رؤية الدولة بأن تكون من أفضل دول العالم في مجالات الأمن والسلامة.

وأشاد قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الشامسي، بكفاءة وقدرة رجال التحريات والمباحث الجنائية على مواجهة وضبط كل الظواهر الإجرامية، وتوفير كل الإمكانات المساعدة على تحقيق تلك الرؤية، مطالباً في الوقت نفسه الجهات المعنية بأذونات دخول الدولة بمراجعة الضوابط لبعض الجنسيات، من خلال الإحصاءات والتحاليل للأساليب الإجرامية التي تمارس من بعض الجنسيات، حيث تبين من خلال التحقيق مع أفراد العصابة أن أربعة منهم دخلوا إلى الدولة بتأشيرة زيارة، بينما كان يقيم الاثنان الآخران بصورة غير مشروعة.

وناشد قائد عام شرطة الشارقة كل أفراد المجتمع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، بالإبلاغ عن الحالات المريبة، من خلال الاتصال على الرقم (999) للحالات الطارئة، والرقم (901) للحالات غير الطارئة.