الامارات | سعودي يفقد بطاقة هويته وشرطة الشارقة تعيدها إليه في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي يفقد بطاقة هويته وشرطة الشارقة تعيدها إليه في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نسي زائر سعودي بطاقة هويته بالفندق الذي أقام به خلال وجوده بمدينة الشارقة، وتذكرها عند وصوله منفذ الغويفات الحدودي في طريق عودته إلى بلده بصحبة أفراد عائلته، واتصل بغرفة العمليات المركزية في شرطة الشارقة، وأبلغهم بما حدث ثم قرر العودة إلى الشارقة لمراجعة الفندق.

وفي طريق العودة تلقّى اتصالاً هاتفياً من أحد ضباط شرطة الشارقة يبلغه بأنهم في طريقهم إليه مع البطاقة، حيث فوجئ بكل من المقدم عبدالرحمن خاطر، والنقيب سعود الشيبة، من فرع التوعية والإعلام المروري بإدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة، وهما يستوقفانه على الطريق لتسليمه البطاقة ومعهما باقة ورد قبل وصوله إلى أبوظبي.

وأشاد الزائر السعودي برجال شرطة الشارقة، معرباً عن شكره لهم على اهتمامهم وسرعة تجاوبهم مع الاتصال وحل مشكلته.