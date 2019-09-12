الامارات | فرصة لتشكّل الضباب على مناطق متفرقة

شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة لتشكّل الضباب على مناطق متفرقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً على بعض المناطق، ورطباً ليلاً وصباح غد، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

كما توقع المركز أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية - جنوبية غربية، تصبح شمالية غربية بعد الظهر‏ 18 - 28 كم/‏‏س، تصل إلى 38 كم/‏‏س أحياناً، الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج، وبحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:24 عند الساعة 00:15، والجزر الأول عند الساعة 18:05 والثاني عند الساعة 10:07، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16: 09 والثاني عند الساعة 50:20 والجزر الأول عند الساعة 25: 15 عند الساعة 03:17.