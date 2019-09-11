دائرة النقل: لا مخالفات على مركبات أبوظبي إذا عبرت بوابات التعرفة دون رصيد

أكد إبراهيم الحمودي المدير التنفيذي لقطاع النقل في دائرة النقل أبوظبي أن المركبات المسجلة في أبوظبي لن تتم مخالفتها في حال عدم توفر رصيد كاف أثناء عبور بوابات التعرفة المرورية في أبوظبي.

وأوضح الحمودي، في لقاء مع برنامج "علوم الدار" على هامش المحاضرة التي نظمتها الدائرة في مجلس المشرف بأبوظبي، أنه سيتم خصم المبالغ المستحقة أثناء المرور على البوابات عند تجديد ترخيص المركبات.

وأشار إلى أن المركبات المسجلة في إمارة أبوظبي، والبالغ عددها مليون وعشرين ألف مركبة، ستكون مسجلة تلقائياً في نظام التعرفة المرورية التي ستطبق في 15 أكتوبر المقبل وستصل إلى ملاك المركبات رسائل نصية برقم سري لتفعيل المحفظة الإلكترونية الخاصة بنظام التعرفة لإيداع الرصيد الخاص بالمرور عبر البوابات. فيما سيتوجب على أصحاب المركبات المسجلة خارج إمارة أبوظبي أو القادمين من الخارج مستخدمين مركباتهم الخاصة التسجيل في النظام حسب المتبع عبر الموقع الإلكتروني.

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