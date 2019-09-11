محمد بن زايد: ببالغ الحزن.. تلقيت نبأ وفاة رئيس إندونيسيا الأسبق بحر الدين يوسف حبيبي

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن بالغ حزنه بوفاة رئيس إندونيسيا الأسبق بحر الدين يوسف حبيبي. وجاء، في حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "ببالغ الحزن، تلقيت نبأ وفاة الرئيس الإندونيسي الأسبق بحر الدين يوسف حبيبي". وأكد سموه "جمعتنا به صداقة تاريخية عميقة رسخت علاقات بلدينا الصديقين"، مضيفاً "وإذ نعرب عن مواساتنا للرئيس جوكو ويدودو وللشعب الإندونيسي ولعائلة الفقيد الكبير، ندعو الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان". اقرأ أيضاً... رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون رئيس إندونيسيا بوفاة الرئيس الأسبق بحر الدين حبيبي

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