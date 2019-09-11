احتجزاها فاختارت الموت

تحرير الأمير (دبي)

أقدمت شابة آسيوية على الانتحار بعد أن احتجزها رجل أعمال (64 عاماً) وموظفة (40 عاماً) بغير وجه حق ومنعاها من الخروج من الشقة التي كانت تقيم فيها.

ووفق تقارير الأدلة الجنائية في مستندات القضية، التي نظرت أولى جلساتها محكمة جنايات دبي، فإن الوفاة نتجت عن ارتطام جسد المجني عليها بالأرض بعد أن قفزت من الطابق الثالث.

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وتبين، من التحقيقات وشهادة الشهود، أن المتهمين احتجزا المجني عليها في الشقة التي كانت تقيم فيها بغير وجه حق، وحرماها من حريتها بأن تم منعها من الخروج ومغادرة الشقة نهائياً، وعمدا إلى إغلاق الباب الخارجي عليها، وتجريدها من هاتفها الخاص مما أدى إلى دخولها في حالة نفسية سيئة جعلتها تقدم على الانتحار.

وأكدت شاهدة أن المتهمة الثانية كانت آخر من وُجد في الشقة مع المجني عليها قبل الواقعة بأيام عدة.