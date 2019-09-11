الامارات | فصل طالب جامعي لرده عل الهاتف خلال الامتحان

شكرا لقرائتكم خبر عن فصل طالب جامعي لرده عل الهاتف خلال الامتحان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير إدارة الاستقطاب والقبول في الجامعة الأمريكية بالشارقة علي الشحيمي ردا على استفسار جاء لبرنامج الخط المباشر عن سبب قرار إيقاف طالب لمدة فصلين عن الدراسة بسب مكالمة هاتفية خلال العام الأكاديمي الماضي، إن تصرف الطالب تجاوز القوانين واللوائح الموضوعة في الجامعة، إذ يعتبر تصرفه محاولة للغش، حيث لم يقم بأخذ الموافقة من عضو لجنة التدريس في القاعة قبل الرد على الهاتف



وأكد أن تصرف الطالب كان سلبيا وانتهاكا للوائح وقوانين الجامعة، إذ اتخذت الجامعة قرار وقفه عن الدراسة لفصلين بعد بحث حالته من كل الجوانب، من قبل لجنة مختصة بالجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة تسمح بالرد على الهاتف في الحالات الطارئة فقط، وبعد الاستأذان من المشرفين داخل قاعات الفصل الدراسية.



وبين أن كل طالب يريد الالتحاق إلى الجامعة يقدم بطلب تعهد مخصص للنزاهة الأكاديمية، ومفصل فيه ما هو المطلوب منه في الجامعة حتى لا يحصل معه أي مشكلة تعرضه للفصل من الجامعة