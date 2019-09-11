مدير كندي يستولي على 7 مليون و500 ألف درهم ويفر خارج الدولة

أحالت نيابة دبي العامة (غيابياً) مديراً كندياً للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على 7 مليون و500 ألف درهم من أموال الشركة المجني عليها والتي كان المتهم يعمل بها كمدير عام ومدير منتدب بين عامي 2016 و2017، حيث استغل الصلاحيات الممنوحة له وأعطى تعليمات مباشرة لموظفين حسني النية يعملون معه، للاستيلاء على المبلغ المذكور وتوجيهه لشراء فيلا وتسجيلها باسمه.

ووفق تحقيقات النيابة، فإن المبلغ المسروق كان مودعاً في صندوق الموظفين العاملين بالشركة، حيث استخدمه المتهم لشراء فيلا وتسجيلها باسمه وليست كمديونية حيث أعطى تعليمات خطية إلى موظفي الشركة مدعياً أنه حصل على موافقة شفهية من رئيس مجلس إدارة الشركة.

واعترف المتهم، خلال التحقيقات، أنه أخذ المبلغ لأن هناك صلاحيات ممنوحة له باستغلال المبالغ الموجودة في الصندوق لتحسين جودة حياة العاملين بالشركة. ومن ثم، اشترى الفيلا لنفسه.

كما وجهت النيابة للمتهم تهماً أخرى منها الاستيلاء على مبلغ 269 ألف درهم بدل التعليم بالزيادة عن المبلغ المستحق له. وكذلك الاستيلاء على مبلغ 78 ألف درهم قيمة المصروفات والبدلات التي تحملتها الشركة قيمة استعمال سيارتين واستخدامهما في أغراض لا تخص العمل خلال فترة عمله بالشركة.

ووجهت نيابة دبي العامة له أيضاً تهمة جديدة بالاشتراك مع مهندس عربي (59 عاماً) حيث تورطا في الاستيلاء على مبلغ قيمته 183 ألف درهم عبارة عن شيكين تم صرفهما لصالح شخص آخر يعمل في إحدى الشركات بغير حق.