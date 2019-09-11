رئيسة إستونيا تزور متحف اللوفر أبوظبي

زارت فخامة كيرستي كاليولايد، رئيسة جمهورية إستونيا، اليوم الأربعاء، متحف اللوفر أبوظبي وتجولت في قاعات عرض المتحف التي تروي قصة الإنسانية من فترة ما قبل التاريخ وصولاً إلى عصرنا الحالي.

ورافق فخامة كيرستي كاليولايد، في جولتها، مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي، إلى جانب عدد من المعنيين. واستمعت فخامتها، أثناء جولتها، إلى شرح مفصل عن أهم القطع الفنية المعروضة في المتحف التي تسلط الضوء على أوجه الشبه بين مختلف الحضارات والثقافات. كما اطّلعت على أسرار الهندسة المعمارية الاستثنائية للمتحف.

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يذكر أن متحف اللوفر أبوظبي يحتفي بالإبداع العالمي للبشرية. وهو يركز، من خلال منهجية استحواذ الأعمال وتنظيم المعارض، على إنشاء حوار بين الثقافات.

وتشمل قاعات عرضه القطع الأثرية والفنية والنصوص الدينية واللوحات التاريخية والمنحوتات المعاصرة بعضها مُعار من المتاحف الفرنسية الشريكة وبعضها الآخر يندرج ضمن مجموعة أعمال المتحف الفنيّة. كما ينظم المتحف أربعة معارض عالمية سنوياً ليقدّم تجربة متميّزة لزواره.