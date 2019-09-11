قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الأربعاء، إن مصر الشقيقة تستعيد عافيتها وتعزز موقعها، وإنها قادرة على مواجهة التحديات والتطلعات.
وكتب معاليه في حسابه الرسمي على "تويتر": "مع كل زيارة إلى القاهرة أرى أن مصر الشقيقة تستعيد عافيتها وتعزز موقعها، المؤشرات مشجعة والمشهد الاقتصادي والاستثماري والسياحي متصاعد ومشجع".
وأضاف معاليه: "مصر قادرة على مواجهة التحديات والتطلعات وهي ماضية في الطريق الصحيح، قوة العرب يعززه نجاح مصر".
اقرأ أيضاً... قرقاش خلال لقائه شكري: مصر قلب العالم العربي
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: مصر تستعيد عافيتها وتعزز موقعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.