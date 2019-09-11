قرقاش: مصر تستعيد عافيتها وتعزز موقعها

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الأربعاء، إن مصر الشقيقة تستعيد عافيتها وتعزز موقعها، وإنها قادرة على مواجهة التحديات والتطلعات.

وكتب معاليه في حسابه الرسمي على "تويتر": "مع كل زيارة إلى القاهرة أرى أن مصر الشقيقة تستعيد عافيتها وتعزز موقعها، المؤشرات مشجعة والمشهد الاقتصادي والاستثماري والسياحي متصاعد ومشجع".

وأضاف معاليه: "مصر قادرة على مواجهة التحديات والتطلعات وهي ماضية في الطريق الصحيح، قوة العرب يعززه نجاح مصر".

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