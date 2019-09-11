استمتعوا بسحر بحيرات أذربيجان خلال الخريف

لا شيء أجمل من رؤية تحوّل زهور أشجار القيقب والزان إلى اللون الأصفر والأحمر وهي تزيّن بحيرات أذربيجان الهادئة مع اقتراب نهاية أشهر الصيف الدافئة. فتخلق هذه الألوان الغنية أجواء خيالية عند انعكاسها على الماء بهيئة ساحرة لن يصدقها إلا من يراها بنفسه.

إذا كنتم تخططون لقضاء الوقت في الاستمتاع بالطبيعة بعد انتهاء أشهر الصيف، احجزوا رحلة إلى أذربيجان واستمتعوا بالمناظر الخلابة في الهواء الطلق. أذربيجان أقرب إليكم مما تتصوروا، فستتمكنون خلال أقل من 3 ساعات من تنشق الهواء الجبلي الهادئ والنسيم العليل والتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة. وتقع أذربيجان بين أوروبا وآسيا، وتضم أكثر من 450 بحيرة مما يجعلها مثالية لمن يسعون إلى التواصل مع الطبيعة.

استمتعوا بقسط من الراحة على ضفاف البحيرات الصافية المحاطة بالجبال الشاهقة والغابات المورقة التي تعدّ مثالية للنزهات وركوب القوارب والرحلات في الجبال المحيطة. فيما يلي بعض أكثر البحيرات روعة للاسترخاء على ضفافها:

بحيرة نوهور - غابالا

تتميز بحيرة نوهور الخلابة والهادئة بمناظر جبال القوقاز الرائعة. ويعدّ جوها الهادئ مكان مثالي للراحة والهروب من صخب المدينة. وتحيط بالبحيرة الغابات والجبال العالية التي تتيح للزوار الاستمتاع بركوب القوارب والمشي لمسافات طويلة وصيد الأسماك وركوب الخيل بجانب المياه، مما يجعلها أحد مناطق الجذب الطبيعية الأكثر شعبية وزيارة في غابالا. وستجدون على الساحل الشمالي للبحيرة فندق "غابالا شينو بالاس هيلث ويلنس" والذي يعدّ مكان مثالي لمن يبحثون عن الهدوء والراحة.

غابالا – على بعد 3 ساعات (208 كم) من باكو

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بحيرة باتابات - ناخشيفان

تتمتع بحيرة باتابات بمزيج الجبال والمروج والمياه الزرقاء الذي يبعث على الاسترخاء، مما يجعلها جوهرة ناخشيفان. ومن أهم ميزاتها الفريدة هي الجزيرة العائمة في وسط البحيرة، التي صُنعت من نسيج الخث والعشب بالكامل، وهي طافية وغير موصولة بقاع البحيرة بأي شكل من الأشكال، مما يعني أن موقعها يتغير قليلاً على مدار العام. منطقة شهبوز، ناخشيفان – على بعد 10 ساعات (782 كم) من باكو

بحيرة غويغول

استنشقوا الهواء النقي خلال السير بجوار هذه البحيرة الجميلة التي تقع أسفل جبال القوقاز. وتقع منطقة غويغول على بعد مسافة قصيرة من غانيا، وهي مدينة في المنطقة الغربية من البلاد. ألهمت غويغول بجمالها العديد من الفنانين على مر السنين الذين أشادوا بها عبر قصائد الشعر واللوحات الفنية والأغاني. وتمتد هذه البحيرة ذات اللون الأزرق العميق على طول 3 كيلومترات وهي موطن لمجموعة واسعة من النباتات والحيوانات، وتمتلك موقع مثالي للسير لمسافات طويلة والتمتع بالنزهات في أحضان الطبيعة الخلابة.

غويغول ناشيونال بارك، منطقة غويغول – على بعد 4 ساعات (396 كم) من باكو

بحيرة تشينليبيل

تعدّ بحيرة تشينليبيل في شمال جوبا المكان المثالي للنزهات العائلية. استمتعوا في نزهة منعزلة على المرج الجميل المطل على البحيرة، وإن كنتم ترغبون في الاستمتاع بيوم هادئ من صيد الأسماك بحثاً عن الاسترخاء، يظهر جمال البحيرة بأبهى طلة عند الفجر حين يعكس الضباب القابع فوق الماء ضوء الشمس عند إشراقها.

نوغادي فيليج، جوبا – على بعد ساعتين (170 كم) من باكو

بحيرة غارانوهور

تختبئ بحيرة غارانوهور في عمق الغابة وتقع على علو شاهق في منطقة إسماعيلي. يمكنكم تناول غداء لطيف بجانب مياه البحيرة المثالية بعد التنزه والاستمتاع برؤية البحيرة بكامل روعتها. وتمثل الرحلة إلى البحيرة تحدياً للمبتدئين وبهجة لمحترفي السير لمسافات طويلة (هايكينغ) فهي تستحق العناء من دون شك.

تاليستان فيليج، منطقة إسماعيلي – على بعد 3 ساعات (177 كم) من باكو