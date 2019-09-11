احجز مكانك لمشاهدة فيلم المغامرات "ساهو" في بوليوود باركس دبي عبر عرض حصري شامل

فرصة رائعة يمنحها بوليوود باركس دبي، المنتزه الأول والوحيد المستوحى من بوليوود في الشرق الأوسط، بما يوفره من تجارب ترفيهية بوليوودية أصيلة، لزواره للتمتع بمشاهدة الفيلم الهندي "ساهو" الصادر حديثاً، من بطولة باراباس وشارادا كابور، والحافل بالمغامرات والأحداث الشيّقة، وذلك ضمن عرض حصري يتيح لهم دخول المنتزه وتناول التسالي والمرطبات.

وبإمكان الزوار الاستفادة من العرض الحصري لاستكشاف سحر بوليوود عبر تذكرة اليوم الواحد بسعر 60 درهماً، والتي تتيح لهم مشاهدة الفيلم، والحصول على البوشار والمشروب، فضلاً عن التمتع غير المحدود بجولات الألعاب والفعاليات الترفيهية بالمنتزه.

ويُعرض الفيلم على شاشة مسرح راج محل الفريد من نوعه في الفترة من 30 أغسطس حتى 1 سبتمبر الساعة 12:30 ظهراً، و9:30 مساءً. كما يمكن لحاملي التذاكر السنوية الحضور إلى المنتزه لمشاهدة الفيلم مقابل 30 درهم.

ويعتبر بوليوود باركس دبي المنتزه الترفيهي الأول من نوعه والوحيد في العالم المتمحور حول معالم بوليوود السينمائية، ويحفل المنتزه بالعديد من الألعاب السينمائية الشيّقة، ومعالم الجذب الداخلية المكيفة، والخارجية الفريدة والمصاحبة بالإيقاعات الموسيقية والرقصات النابضة بالحياة، والمستوحاة من أضخم أفلام السينما في بوليوود.

ويحصل زوار المنتزه على مواقف مجاني للسيارات، ومواصلات مجانية داخل المنتزه عبر قطار دوتو وعربات الجولف المجانية.

