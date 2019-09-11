الامارات | حاكم الشارقة يوجه بإنشاء "مرعى العوينات" في خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يوجه بإنشاء "مرعى العوينات" في خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة علي بن شاهين السويدي بأن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وجه بإنشاء "مرعى العوينات" في خورفكان على مساحة مليون و800 ألف متر مربع.

وبين خلال مداخلة له على برنامج البث المباشر بأن المرعى يقع خلف "الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري"، وسيعمل على تنظيم عملية الرعي وتوفير الأعلاف وحماية المواشي، مشيراً إلى أن سموه وجّه أيضاً بإنشاء نادٍ للفروسية ومدينة رياضية في المنطقة، وبإضافة 40 عزبة في مرعى سهيلة المشترك لتخدم أهالي منطقة السويح علماً أن المرعى يخدم أيضاً منطقتي سهيلة والزبيدة.