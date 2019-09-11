الامارات | رجل وصديقته يدفعان امرأة إلى "الانتحار"

شكرا لقرائتكم خبر عن رجل وصديقته يدفعان امرأة إلى "الانتحار" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عربي وصديقته موظفة من جنسية عربية أخرى احتجزا امرأة داخل شقة سكنية تقيم بها في دبي، بعد أن أغلقها الباب الخارجي عليها ما دفعها إلى الانتحار برمي نفسها من الطابق الثالث ووفاتها، وذلك بحسب تحقيقات النيابة العامة التي وجهت إليهما تهمة ارتكاب جناية الاعتداء على حرية شخص دون وجه حق ما أفضى إلى وفاة المجني عليها.

وقالت شاهدة عيان تسكن في الشقة ذاتها إن المتهمة الثانية كانت آخر شخص تواجد في الشقة مع المجني عليها، وهي التي أغلقت عليها الباب.



وكشف تقرير الطب الشرعي أن المنتحرة لم تكن تحت تأثير المواد الكحولية والمخدرات وقت الوفاة، وأنها تعرضت لإصابات بالغة في الرأس والصدر والبطن ونزيف داخلي،ناتج عن ارتطامها بأجسام صلبة.

ولم تكشف التحقيقات دوافع قيام المتهمين بإغلاق الباب على المرأة، وسوف تكشف عنها جلسات المحاكمة.