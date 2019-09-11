الامارات | بالفيديو.. شرطة دبي تكشف حقيقة فيديو الصناديق المملوءة بالدولارات

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. شرطة دبي تكشف حقيقة فيديو الصناديق المملوءة بالدولارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، فيصل عيسى القاسم، أن الفيديو المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي حول صناديق مملوءة بالدولارات، يرجع إلى عصابة إفريقية حاولت الاحتيال على الشخص الموجود في الفيديو، وأن النقود مزيفة.



وقال القاسم إن العصابة استدرجت المجني عليه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأقنعوه بقدرتهم على مضاعفة أمواله، ومن ثم جلبوه بالحيلة إلى شقة تحوي صناديق الدولارات المزورة، ثم قاموا بتصويره في محاولة لابتزازه ودفعه إلى إعطائهم مبالغ مالية، عندها سارع بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية التي اتخذت بدورها الإجراءات اللازمة للقبض عليهم.

وأضاف أن هذا الشخص كاد أن يقع ضحية للعصابة لولا وعيه وسرعة إبلاغه شرطة دبي التي اتخذت الإجراءات اللازمة، مناشداً الجمهور بالحذر في التعامل مع الغرباء عبر شبكات التواصل، وعدم الاستسلام لمغريات قد تقودهم إلى السقوط في فخ المحتالين، مطالباً بالإبلاغ عنهم عبر منصة ecrime.ae للبلاغات الإلكترونية أو الخدمة الذكية «عين الشرطة» عبر تطبيق شرطة دبي او الاتصال بالرقم ٩٩٩ أو الرقم ٩٠١ .