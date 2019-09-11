الامارات | مواصلات عجمان تطلق برنامج «كفاءات» للتوطين

شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلات عجمان تطلق برنامج «كفاءات» للتوطين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة المواصلات العامة في عجمان برنامج «كفاءات» للتوطين تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بتسريع التوطين في الجهات الحكومية.

ويهدف البرنامج الى استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل ضمن فريق عمل مؤسسة المواصلات العامة، كما يهدف البرنامج الى تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية الحالية في جميع التخصصات الادارية والتخصصية.

من جانبه، ثمّن مدير عام المؤسسة، المهندس عمر بن عمير المهيري، توجيهات القيادة الرشيدة بشأن ملف التوطين، وأكد حرص المؤسسة على تمكين الكوادر الوطنية الشابة للعمل في الوظائف القيادية والإشرافية والتنفيذية، وذلك مما يملكه الشباب من أفكار تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة وتطوير المشروعات الاستثمارية للمؤسسة.

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وأضاف أن المؤسسة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتوقيع اتفاقات تعاون من الجامعات والكليات والمدارس الفنية، وذلك لغرض استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة للعمل على مشروعات متخصصة، منها التحول الرقمي والفحص الفني وإدارة النقل العام.