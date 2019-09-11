الامارات | حاكم الشارقة يوجه بتوفير مياه زلال المعبأة مجاناً لعدد 251 مدرسة وحضانة خاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يوجه بتوفير مياه زلال المعبأة مجاناً لعدد 251 مدرسة وحضانة خاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة هيئة كهرباء ومياه الشارقة بتوفير مياه زلال المعبأة النقية لجميع المدارس الخاصة في إمارة الشارقة مجاناً وعددها أكثر من 116 مدرسة ويدرس بها 200 ألف طالب وطالبة و135 حضانه يدرس بها 6500 طفل وطفلة.

وثمن راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة مكرمات صاحب السمو حاكم الشارقة المتواصلة التي تهدف لتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة لكل فئات المجتمع واهتمام سموه الخاص بأبنائنا الطلاب والطالبات وحرص سموه الدائم الدائم على صحة وسلامة أبنائنا وتوفير بيئة تعليمية مثالية.

وأوضح أن مكرمة صاحب السمو الشيخ الوالد سلطان بن محمد القاسمي تأتي استكمالا للمرحلة الأولى التي وجه خلالها سموه العام الماضي هيئة كهرباء ومياه الشارقة بتزويد 114 مدرسة حكومية وعدد 27 حضانة بمياه الشرب المعبأة النقية من مصنع زلال مع بداية العام الدراسي الجديد ووضعت الهيئة خطة لتوصيل المياه للمدارس وتم تنفيذها بنجاح على مدار العام الماضي مما ساهم في توفير بيئة عمل صحية ومثالية للطلاب والطالبات .

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وأكد أن الهيئة ستبدأ على الفور في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتوفير المياه وأسطول سيارات لتوصيلها إلى المدارس الخاصة والحضانات بالتنسيق والتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

وأكد أن منتجات مصنع مياه زلال من أفضل منتجات المياه المعبأة في منطقة الشرق الأوسط وتتطابق مع أحدث مواصفات ومعايير صناعة المياه العالمية وأنها تخضع لعملية تطوير متواصل ويعتمد مصنع مياه زلال في منتجاته على معالجة المياه الجوفية الطبيعية وتنقيتها

وأشار إلى أن المصنع حصل على شهادة الجودة العالمية ايزو 9001/2000 بالإضافة إلى شهادة تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة هاسب (HACCP)، كما حصل المصنع على علامة الجودة الإماراتية والتي تصدرها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس واستطاعت منتجاته أن تكسب ثقة الجماهير وإقبالهم عليها .