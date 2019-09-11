بيمه تطلق تأمين السيارات الأول من نوعه في الإمارات

أعلنت ’بيمه‘ اليوم عن طرح تأمين السيارات الأول من نوعه في المنطقة والذي يمكن العملاء من الدفع عن كل كيلومتر تم قطعه، وبذلك تقدم حلاً مبتكراً في سوق التأمين بالدولة، ويسترد أيضاً عملاء ’بيمه‘ على مدار العام مبلغاً نقدياً يحسب على أساس المسافة التي يقطعونها. ففي حال قطع السائق أقل من 20 ألف كيلومتر مع نهاية العام، سيسترد مبلغاً يصل إلى 25% من تأمين السيارة. ولن يضطر العملاء لدفع مبلغ إضافي على السعر الأصلي أياً كانت المسافة المقطوعة.



انطلقت ’بيمه‘ في يوليو 2018، كجزء من برنامج مسرّع الأعمال ’نكست‘ التابع لشركة بترول الإمارات الوطنية ’إينوك‘، وبالشراكة مع ’بي سي جي ديجيتال فنتشرز‘، قام الفريق المشترك بوضع فكرة مبتكرة لتحقيق تغيير جذري في مجال الأعمال الرقمية. وقد لاحظ الفريق أن العديد من السائقين في الإمارات يضطرون للجوء إلى طيفٍ من خدمات التأمين غير المتعلقة بالسيارات، والتي لا تقدم خدمات تلائم احتياجاتهم الفردية، وهي مشكلة يواجهها، على وجه الخصوص، أصحاب السيارات المتعددة، حيث يضطرون لتسديد المبالغ نفسها بصرف النظر عن المسافة التي يقطعونها بالسيارة. وتقدم خطة التسعير المبتكرة من ’بيمه‘ حلاً لهذه المشكلة، عبر توفير تجربة رقمية بالكامل؛ ما يتيح للعملاء الحصول على السعر بسهولة وخلال ثوانٍ قليلة؛ والحصول على التأمين الشامل خلال بضعة دقائق فقط.

وفي تعليقه على الإطلاق، صرَّح سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: "تماشياً مع أجندة الابتكار في دولة الإمارات، حرصنا على تقديم خدمة تشكل تغييراً جذرياً في سوق التأمين وتلقى رواجاً واسعاً."



وتتولى ’أكسا‘ تقديم الخدمة المبتكرة من ’بيمه‘ والتي توفر أعلى مستويات حماية السيارات في الشرق الأوسط. وتعتمد ’بيمه‘ على جودة التجربة والأمان والخدمة التي تقدمها العلامة الأولى عالمياً في قطاع التأمين؛ لتوفر للعملاء تأميناً شاملاً ومتكاملاً، حيث تقدم بوليصات التأمين من ’بيمه‘ تعويضاً عن أضرار الحوادث خلال 24 ساعة، وإصلاحات مضمونة، فضلاً عن تقديم الخدمات على مدار الساعة.

بدوره، قال باولو جاجلياردي، الرئيس التنفيذي لشركة ’بيمه‘: "تتمحور أهداف ’بيمه‘ حول تحقيق الكفاءة والقيمة، إذ تقدم للعملاء بوليصة تأمين توفر لهم تأميناً شاملاً يلائم نمط حياتهم وعاداتهم في قيادة السيارات. وقد تم تصميم هذه الخدمة خصيصاً للسوق المحلي، نظراً لتنوع احتياجات سائقي السيارات في الدولة. ونحرص على تزويد العملاء بأفضل الأسعار وفقاً للمسافة المقطوعة، وراحة البال الناجمة عن استمتاعهم بتأمين ’أكسا‘ المتميز".



وتجدر الإشارة إلى أن ’بيمه‘ لن تراقب تحركات العملاء، إذ تتم قراءة عداد المسافات في السيارة سنوياً لتحديد الكيلومترات المقطوعة. ولإدراج قراءة العداد، يمكن للعملاء رفع شهادة "تسجيل" بسهولة، أو تلقي زيارة من أحد الموظفين لتسجيل قراءة العداد، ليتم بعد ذلك حساب المبلغ المستحق وفقاً للكيلومترات المقطوعة.