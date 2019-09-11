الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى ومؤسسة زايد العليا يُبرمان شراكة إستراتيجية لمدة خمس سنوات...

أعلن الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى IFHC))، المؤسسة الرائدة عالمياً في الحفاظ على الأنواع الأحيائية، عن إبرام شراكة إستراتيجية تمتد خمسة أعوام مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ZHO))، وذلك على هامش فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2019. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الصندوق لإلهام أصحاب الهمم وتشجيعهم على لعب دور ريادي في مجال الحفاظ على البيئة.

ووقع على مذكرة التفاهم القائمة بين الطرفين كُلٌّ من محمد صالح حسن البيضاني، المدير العام للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، سعادةعبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وذلك بحضور كوكبة عدد من من طلاب المؤسسة.

وبموجب هذه الاتفاقية الممتدة لخمسة أعوام، سيتولى الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى مهمة تنفيذ "البرنامج التعليمي للمحافظة على الأنواع: نموذج الحبارى" في جميع المراكز الـ 18 التابعة لمؤسسة زايد العليا في إمارة أبوظبي. وسيخدم البرنامج لما يصل إلى ١٧٠٠ من أصحاب الهمم منتسبي مؤسسة زايد العليا من مختلف الاعاقات.

و تنص الاتفاقية أيضا على دعم الصندوق ورش التأهيل المهني في مؤسسة زايد العليا الخاصة بالخياطة حيث قام الصنوق بطلب عدد ١٠٠٠ حقيبة من منتج النحلة " العلامة التجارية" لمنتجات أصحاب الهمم و ذلك دعما لمنتجات أصحاب الهمم، وتحمل الحقيبة تصميماً خاصاً بشعار صندوق الحبارى وعلامة النحلة.

وفي سياق تعليقه على الشراكة الجديدة، قال محمد صالح حسن البيضاني: "حرصنا على الالتزام بالعمل والتعاون الوثيق مع مؤسسة زايد العليا منذ فترة ليست بقصيرة، ويأتي التوقيع على هذه الشراكة ليشكل خطوةً مهمةً تعزز علاقتنا مع المؤسسة، وجهودنا المبذولة للحفاظ على الحياة البرية. ويُمثل إطلاق برنامجنا التعليمي الشامل للمحافظة على الأنواع الأحيائية في المراكز التابعة لمؤسسة زايد العليا فرصة كبيرة للتفاعل مع جمهور جديد، وإطلاعه على أهمية طيور الحبارى كجزء من المنظومة البيئية، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على أنواعها وموائلها الطبيعية على حد سواء. وإني أتوجه بالشكر لمؤسسة زايد العليا لقاء مبادرتها واهتمامهما بإيصال رسالتنا وإتاحة الفرصة أمام الطلاب ليكونوا في طليعة المشاركين في الحفاظ على هذه الطيور. وإنّنا نتطلع قُدماً نحو علاقة مثمرة بين الطرفين".

ومن جانبه، قال سعادة عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا: "ترحّب مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بهذه الاتفاقية المشتركة مع الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، وهي ثمرة لجهودٍ متواصلة مع الصندوق، كما يسعدنا أن نكونَ جزءاً حيوياً في المشاركة في نشر البرامج الثقافية والتراثية لتثقيف جميع شرائح المجتمع ومنهم أصحاب الهمم. ونستثمر هذا التعاون في تصميم برامج للطلبة من أصحاب الهمم مطبوعة بطريقة برايل للمكفوفين وترجمتها أيضاً بلغة الإشارة للصم لزيادة رفع الوعي حول طائر الحبارى حيث ستمثل هذه الشراكة فرصة حقيقية لإشراك طلابنا في هذا المجهود الذي سيتيح لهم إدراك أهمية طيور الحبارى وأهميتها بالنسبة لتراث دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيطلق الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى برامجه التعليمية الخاصة بالحفاظ على الأنواع الأحيائية و فعاليات الصندوق في جميع مراكز مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي لضمان نشر الوعي عن دور الصندوق والحفاظ علي الأنواع الأحيائية من خلال عقد جلسات وورش لأصحاب الهمم في المراكز من مختلف الاعاقات.

وفي أعقاب توقيع مذكرة التفاهم، سيجري تشكيل لجنة توجيهية مكونة من عضوين من كل طرف للبحث في آفاق التعاون المستقبلية بينهما.