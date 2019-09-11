610 حجوزات عبر المنصة الذكية (Smart Hub) لملاعب شواطئ أبوظبي

استقطبت الملاعب الرياضية المنتشرة على شواطئ أبوظبي والتي انشأتها بلدية مدينة أبوظبي لإسعاد المجتمع أعدادا كبيرة من هواة الرياضة والألعاب الرياضية، حيث سجل شهر يوليو الماضي توثيق 107 حجوزات للملاعب من قبل الجمهور عبر المنصة الذكية ((Smart Hub، كما سجل شهر أغسطس ارتفاعا ملحوظا في الإقبال على حجز كلاعب شوطيء أبوظبي حيث بلغت 503 حجوزات رقمية، وذلك بعدما أتاحت البلدية خدمة حجز الملاعب رقميا ضمن إطار حرصها على إسعاد المجتمع وتسهيل عملية استخدام هذه الملاعب والاستفادة من خدماتها وفقاً لأفضل المعايير.

من جانبه أكد قطاع عمليات البلديات الفرعية - بلدية مركز المدينة أن ملاعب شاطئ الكورنيش والبلغ عددها 13 ملعباً تلقت 7 حجوزات عبر المنصة الذكية ، فيما استقبلت ملاعب شاطئ البطين والبلغ عددها 3 ملاعب 4 حجوزات رقمية، بينما قفزت الحجوزات لملاعب الحديريات والبالغ عددها 28 ملعبا إلى 97 حجزا رقميا .

وتضم ملاعب شواطئ أبوظبي مختلف أنواع الملاعب ، مثل كرة القدم الشاطئية، كرة القدم الشاطئية، كرة السلة، كرة الطائرة الشاطئية، وملاعب التنس، كرة السلة.

وحول آلية حجز ملاعب شواطئ أبوظبي وحدائقها رقميا أوضحت البلدية أن العملية تتسم بالسهولة ولا تستغرق عملية الحجز أكثر من 5 دقائق والتي تتم عبر المنصة الذكية Smart hub من خلال الخطوات التالية:

التسجيل في نظام Smart Hub.

الدخول على الرابط الالكتروني الخاص بحجز المرافق المجتمعية.(https://smarthub.adm.gov.ae/login ).

تسجيل الدخول عبر اسم المستخدم وكلمة السر التي تم انشاؤها عبر Smart pass.

اختيار الخدمات من القائمة الرئيسية للمنصة.

اختيار خدمات حجوزات المرافق.

اختيار نوع حجز المرفق المطلوب (شواطئ – حدائق – ملاعب).

تعبئة نموذج الطلب الجديد.

تأكيد

اكتمال

طباعة التصريح.

استلام رسالة نصية تحتوي على بيانات الحجز.

وضمن هذا الإطار ترحب بلدية مدينة أبوظبي بجميع ضيوفها رواد هذه المرافق الخدمية ، مؤكدة حرصها على توفير أفضل معايير الأمن والسالمة والخدمات العصرية لجميع مرتادي هذه المرافق ، وذلك كجزء من مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على إسعاد المجتمع .