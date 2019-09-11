انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى الدورة ٢٦



كتب- كمال سلطان

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، أمس الثلاثاء، حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى بدورته ٢٦، برئاسة الدكتور سامح مهران، فى المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية .

بحضور كوكبة من نجوم الفن والمسرح فى مصر والوطن العربى، وتحل الولايات المتحدة الأمريكية دولة ضيف الشرف المهرجان، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 19 سبتمبر الجارى .

بدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الوطنى، أعقبه تقديم العرض الأمريكي "The Fantasticks" (الخياليون)، وهو عرض مسرحي كلاسيكي أمريكي، ثم فيلم قصير عن عروض وأنشطة المهرجان، من تقديم الفنان أحمد أمين .

وكرم المهرجان ٥ رموز مسرحية من العرب والأجانب وهم الكاتب لى بروير من أمريكا، والمخرج ثيودوروس تيرزوبولوس من اليونان، والدكتورة جيسيكا كاهوا من أوغندا، والكاتب المسرحى محمد أبو العلا السلامونى من مصر، والمخرج زيانى شريف عياد من الجزائر، والمخرج محسن العلى من العراق .

ويشارك في دورة المهرجان هذا العام 22 عرضا مسرحية من بينها 10 عروض أجنبية و10 عروض عربية وعرضان مصريان، ويقدم المهرجان عرضا خاصا بعنوان "انتحار معلن" وهو باكورة إنتاج شراكة مسرحية عربية يطلقها الكاتب السعودي سامي الجمعان من منصة المهرجان التجريبي من إخراج المصري مازن الغرباوي، ويقيم المهرجان ضمن فعالياته ندوة كبرى عن إفريقيا ويقام لها محورا فكريا خاصا بعنوان"المسرح الأفريقي المعاصر"، ويصاحبها عروض أفريقية.

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