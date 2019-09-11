انطلاق فعاليات المؤتمر الرابع للأمراض الجلدية "ميدام " 19 سبتمبر

برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية تنطلق بفندق انتركونتتنتال فيستيفال سيتي في التاسع عشر من سبتمبر الجاري فعاليات مؤتمر ومعرض الأمراض الجلدية وطب التجميل الرابع (ميدام 2019) بحضور ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية لشوون اللاجئين، -كجزء من برنامج العطاء الذي اطلقة مؤتمر" ميدام " لترسيخ ثقافة الوعي بالعمل والعطاء بين اطباء الأمراض الجلدية-ورؤساء الجمعيات العربية والعالمية، اضافة للأمين العام للمجلس العربي للتخصصات الطبية البروفيسور عمر الرواس .ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر الذي سيتسمر حتى الحادي والعشرين من الشهر حوالي 1500 طبيب ومتخصص من مختلف قارات العالم .

وأضاف الدكتور خالد النعيمي بأن المؤتمر في دورته الرابعة سيشهد طرح العديد من الادوية الجديدة مثل العلاجات البيولوجية والأكزيما الحادة المزمنة والثعلبة وغيرها، كما ستعرض عدد من أحدث انواع اجهزة الليزر، لافتاً الى ان الشركات العالمية باتت تنظر لسوق دبي كنقطة انطلاق للأسواق العالمية نظراً للموقع الاستراتيجي للإمارة الذي يربط الشرق والغرب، خاصة أن السوق يرتفع بزيادة سنوية تتراوح بين 7.5 و10%.

واشار الى انه سيقام قبل المؤتمر بيومين ورشة عمل تدريبية للأطباء المبتدئين بإشراف الهيئة السعودية للاختصاصات الطبية، وندوة خاصة عن تطوير العمل الطبي التجاري باشراف متخصصين في القطاع الطبي التجاري اضافة لورش عمل على كيفية استخدام اجهزة الليزر.

من جانبه صرح سعادة عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية إن حضور ومشاركة معظم جمعيات الأمراض الجلدية، ومنظمة الصحة العالمية بنخبة من المحاضرين المتميزين، ما هو إلا دلالة واضحة لمدى الأهمية التي بات يحظى بها " ميدام " على مستوى العالم نظراً للأوراق العلمية وأحدث الابحاث والدراسات المتعلقة بالأمراض الجلدية.

ووجه بن سوقات جزيل الشكر لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة، راعي الجائزة على توجيهات سموه الدائمة لجميع الفعاليات العلمية التي تهدف الي الارتقاء بالقطاع الطبي، كما وجه الشكر لمعالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس أمناء الجائزة علي حرص معاليه الدائم في دعم كافة أنشطة الجائزة وبرامجها.

أكد سعادته علي ان دعم الجائزة للمؤتمر يأتي ضمن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية لتعزيز التعليم الطبي المستمر بهدف اكساب الاطباء المواطنين والمشاركين في المؤتمر الخبرات العالمية لرفع مستوياتهم العلمية والعملية .

واضاف بأن قرار الجائزة بدعم اي مؤتمر لايتم بصورة عشوائية وانما بعد مراجعة دقيقة للأوراق العلمية التي سيطرحا المؤتمر اضافة لمكانة المتحدثين، والعدد المتوقع للمشاركين من داخل الدولة وخارجها ، مؤكداً استعداد الجائزة لدعم اي مؤتمر يلبي كافة المعايير المحددة من قبل الجائزة بهدف اكساب الاطباءالمواطنين الخبرات العالمية من خلال الاحتكاك المبائشر مع الاطباء العالميين .