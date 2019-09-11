منتج «فلانتينو»: نخطط للإنتهاء من تصوير المسلسل نهاية نوفمبر المقبل



كتب- كمال سلطان

قال المنتج هشام تحسين، منتج مسلسل "فلانتينو" الذي يقوم ببطولته النجم الكبير عادل إمام، أنهم يواصلون التصوير في مدينة الإنتاج الإعلامي، إلى جانب التصوير في بعض الديكورات الخارجية في منطقة المهندسين والشيخ زايد.

وأضاف تحسين في تصريحات صحفية: "التصوير في مدينة الإنتاج الإعلامي يتم في ديكور تم بناؤه خصيصًا للمسلسل"، متابعًا "الأيام الثلاثة المُقبلة ستشهد انتقال فريق المسلسل خارج المدينة لتصوير عدد من المشاهد الخارجية، على أن يعود بعد ذلك لاستئناف التصوير بها".

وأكد أن عملية التصوير تسير وفقًا للخطة التي تم وضعها بشكل جيد، لافتًا إلى أنهم استأنفوا العمل قبل 10 أيام تقريبًا ومن المقرر الانتهاء من التصوير مع نهاية شهر نوفمبر المُقبل".

"فلانيتنو" تأليف أيمن بهجت قمر، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، داليا البحيري، وفاء صادق، أحمد فريد، وحمدي الميرغني، إخراج رامي إمام، وإنتاج شركة ماجنوم لمالكيها هشام تحسين ورامي إمام.