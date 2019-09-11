ظهور قوي للمؤسسات الكبرى في تحديات الثنايا بالمرموم





تغطية: المركز الاعلامي لنادي دبي لسباقات الهجن

تنافست الهجن العربية الاصيلة المملوكة لمؤسسات أصحاب السمو الشيوخ على مدار أربعة عشر شوطاً ضمن سباقات المرموم 2019، وأقيم سباق سن الثنايا ابتداءً من السادسة صباح الأربعاء الحادي عشر من سبتمبر، وبلغت مسافته ستة كيلومتر.

وقدم غياث الهلالي المضمر المتميز لهجن العاصفة ذات الاسم على الصدارة في الشوطين الرئيسيين للثنايا البكار، وتمكنت (الشاهينية) بالشعار العاصفي من حسم صدارة الشوط الاول للثنايا البكار المحليات مسجلة توقيتاً وقدره 7:51:3 دقائق، وبالمقابل كانت (الشاهينية) الأخرى بذات الشعار المكسو باللونين الابيض والاسود هي صاحبة ناموس الحول المهجنات في ثاني الاشواط للثنايا البكار المهجنات وذلك بزمن بلغ 7:55:7 دقائق.

وسجلت هجن سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم ظهورها القوي من خلال الشوط الثالث للثنايا الجعدان المحليات وذلك عندما تمكن المضمر محمد عبدالله بن حميدان من قيادة (شايم) الى الصدارة بتوقيت وقدره 8:03:0 دقائق، ولم يتأخر (الاسد) المملوك لهجن الشيخ محمد بن بطي آل حامد عن ركب الصدارة ووضع بصمته من خلال الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات وذلك عندما قاده مختار أحمد عبدالملك للمركز الاول بزمن بلغ 7:59:6 دقائق.

وكعادتها تميزت مؤسسة هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم من خلال تقديم المضمر سعيد سالم الجنيبي لـ(الظبي) على صدارة الشوط الثالث عشر للثنايا البكار المحليات مسجلة التوقيت الافضل في جميع الاشواط بعد وصولها لخط النهاية في توقيت وقدره 7:47:7 دقائق.

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