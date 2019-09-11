كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| القرية العالمية بدبي تعود قريباً بموسمها الربع والعشرين

أعلنت القرية العالمية في دبي عن موعد افتتاح موسمها الجديد هذا العام، ومن المقرر افتتاح الموسم الرابع والعشرين في 29 أكتوبر ويستمر حتى 4 أبريل 2020.

وتعد القرية العالمية من أشهر مناطق الجذب في دبي، ويقال إن أحدث إصدار من الحدث سوف يضم أكثر من 3500 متجر ومطعم تمثل ثقافات 78 دولة منفصلة عبر العديد من الأجنحة.

كما سضم هذا الموسم ما لا يقل عن 20000 من البرامج الثقافية والترفيهية المنفصلة في مجموعها خلال فترة ستة أشهر. ومن المقرر أيضا إقامة عروض الألعاب النارية كل يوم الخميس والجمعة في القرية العالمية، بحسب غلف بيزنس.

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وتأتي أخبار عودة Global Village في الوقت الذي تكشف فيه إحصاءات جديدة أن دبي تعد واحدة من أكثر الأماكن شعبية على إنستغرام في العالم. ويكشف Wego عن أن دبي هي خامس أكبر مدينة تم تصنيفها على موقع التواصل الاجتماعي Instagram، مع أكثر من 79 مليون علامة تصنيف في صيف 2019 وحده.

وينفق الزوار أيضًا أموالًا في دبي أكثر من أي مدينة أخرى في العالم. وتُظهر بيانات مؤشر مدن الوجهة العالمية في ماستركارد (GDCI) أن الزوار أنفقوا ما معدله 553 دولارًا للشخص الواحد يوميًا في الإمارة، متقدمة بفارق كبير عن باريس بالمركز الثاني (296 دولارًا في اليوم)، وسنغافورة في المرتبة الثالثة بمعدل 272 دولار للشخص الواحد في اليوم الواحد.