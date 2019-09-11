الامارات | طرق الشارقة تطور محطات انتظار الحافلات وتضيف نقاط توقف جديدة لتحميل الركاب

شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الشارقة تطور محطات انتظار الحافلات وتضيف نقاط توقف جديدة لتحميل الركاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استكمالاً لخططها التطويرية الهادفة لدعم و تعزيز النقل الجماعي وخدمة مستخدمي حافلات مواصلات النقل بين المدن، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن خطة لتطوير محطات انتظار الحافلات وإضافة نقاط جديدة لتحميل الركاب، حيث تم إضافة محطة الرفاعة "بالقرب من الميدان الواقع في نهاية شارع الشرق «جهة حدود إمارة عجمان»" كنقطة تحميل لركاب مسار خط رقم 115 المتجه من الشارقة إلى أم القيوين ومن ثم رأس الخيمة، حسبما أعلن مدير الهيئة لشؤون المواصلات عبد العزيز محمد الجروان.

وأوضح الجروان أن إضافة محطة الرفاعة كنقطة تحميل جديدة إلى مسار الخط رقم 115 تأتي تسهيلاً على الركاب القاطنين في المناطق القريبة من المحطة دون الحاجة إلى الوصول إلى محطة الجبيل في الشارقة، لاسيما أن هذه المحطة تعد نقطة وصل مابين إماراتي عجمان والشارقة، مؤكداً أن الهيئة تحرص دوماً على تلبية احتياجات الجمهور عبر تقديم خدمات مريحة ومتاحة معظم الوقت في جميع مناطق و مدن الإمارة، وذلك من خلال إجراء التعديلات والتوسعات اللازمة بما يتوافق مع النمو المتزايد على استخدام مواصلات حافلات النقل بين المدن، و بما يتماشى مع الخطة الإستراتيجية للهيئة والرامية إلى توفير تغطية جغرافية أكبر و أشمل وتوفير تجربة تنقل سهلة وآمنة.

وأشار الجروان أن معدل اقبال مستخدمي المواصلات العامة على حافلات النقل بين المدن شهد ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة بسبب الجهود التي تبذلها الهيئة لدعم النقل الجماعي ورفده بكل جديد، حيث بلغ عدد ركاب النقل بين المدن منذ بداية العام 2019 وحتى شهر يوليو 4 مليون 500 ألف راكب بنسبة نمو بلغت 4% عن عام 2018 الذي بلغ فيه عدد الركاب عن نفس الفترة 4 مليون و278 ألف راكب، وقد استحوذ خطي رقم 117 الرابط مابين الشارقة والعاصمة أبوظبي و رقم 112 الرابط بين الشارقة و إمارة عجمان أعلى نسبة ركاب لهذا العام من إجمالي الخطوط المشغلة من قبل هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة بزيادة إجمالية بلغت 38%.