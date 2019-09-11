الامارات | شرطة الشارقة تطيح بعصابة السرقة بالإكراه

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تطيح بعصابة السرقة بالإكراه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق التحري والضبط الميدانية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، من ضبط عصابة مكونة من (6) أفراد من الجالية الأفريقية مارست عمليات السرقة بالإكراه والنشل بالمناطق الصناعية وشارع الوحدة.

وتعد تلك الجهود من قبل رجال التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة متوافقة مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون من أفضل دول العالم في مجالات الأمن والسلامة.

وقد أشاد قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الشامسي، بكفاءة وقدرة رجال التحريات والمباحث الجنائية في مواجهة وضبط كافة الظواهر الإجرامية، وتوفير كافة الإمكانات المساعدة على تحقيق تلك الرؤية، مطالباً في نفس الوقت الجهات المعنية بأذونات دخول الدولة مراجعة الضوابط لبعض الجنسيات من خلال الإحصائيات

Advertisements

والتحاليل للأساليب الإجرامية التي تمارس من بعض الجنسيات، حيث تبين من خلال التحقيق مع أفراد العصابة بأن أربعة منهم دخلوا إلى الدولة بتأشيرة زيارة، بينما كان يقيم الاثنان الآخران بصورة غير مشروعة.

وناشد قائد عام شرطة الشارقة كافة أفراد المجتمع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في الابلاغ عن الحالات المريبة من خلال الاتصال على الرقم (999) للحالات الطارئة، والرقم (901) للحالات غير الطارئة.